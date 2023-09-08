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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Вчера, 15:33

Просмотров: 4136

Где аким? Жители Актау возмутились отсутствием главы города на анонсированной заранее встрече с населением

Аким Актау пропустил анонсированные ранее акиматом встречи с населением в Умирзаке и в областном центре. Жители возмутились отсутствием градоначальника на запланированных мероприятиях и тем, что об отсутствии Ербола Избергенова жителей не предупредили заранее. В городской администрации сообщили, что акима Актау не было на встречах по причине болезни.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Встречи акима в Актау и в посёлке Умирзак с населением прошли 6 и 7 сентября, правда без участия самого главы города. Хотя ранее в акимате публиковали посты о том, что градоначальник примет в них участие.

Где аким? Жители Актау возмутились отсутствием главы города на анонсированной заранее встрече с населением

Где аким? Жители Актау возмутились отсутствием главы города на анонсированной заранее встрече с населением


Жителей города возмутил тот факт, что вместо Ербола Избергенова с людьми встретился исполняющий его обязанности Имаммахмут Шагирбаев и заместитель акима Ербол Жумагазин. А о том, что самого акима на встрече с населением не будет людей даже не предупредили.

- Я отпросилась с работы, так как встреча проходила в будний день в рабочее время специально, чтобы озвучить акиму города свою проблему. Но его не было на встрече. Зачем тогда было объявлять, что пройдет встреча с акимом, а не просто с чиновниками? А если у акима случилось что-то срочное, об этом можно было и предупредить. Что за наплевательское и халатное отношение к народу? - пожаловалась жительница Актау Асель Тажибекова.

Как стало известно, Ербол Избергенов отсутствовал по состоянию здоровья.



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Комментарии ( 10 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 00:00
Где где в Караганде. Хвост поджал и убежал.
 
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 Mihabadboy (Посетители) Вчера, 22:15
Цитата: arelav_74
В Актау есть аким???

Теоретически, есть, но болеет.
Во-время заболел, но предупредить ВСЕХ забыли.
 
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 arelav_74 (Посетители) Вчера, 22:00
В Актау есть аким??? bazar

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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 jokerok (Посетители) Вчера, 20:49
У него были неотложные дела. Надо было срочно придумать названия всем созвездиям и звёздам чтобы переименовать их.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Макс С. (Посетители) Вчера, 20:22
Где где. Вместе с замами новые названия табличек Приозерного и Приморского кисточками в кабинете рисует
 
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 fox1167 (Посетители) Вчера, 17:27
Что за наплевательское и халатное отношение к народу? - пожаловалась жительница Актау

Cтранный вопрос для жителя Актау. look Я бы не удивился, если бы этот вопрос задал человек с другого региона...Тут ко всему такое отношение: к домашним животным, к растениям,..., просто пройдитесь по городу и всё увидите
 
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 glu-info (Посетители) Вчера, 17:16
Как стало известно, Ербол Избергенов отсутствовал по состоянию здоровья.
Он срочно заболел прямо перед встречей? Видно ОООчень срочный приступ был.
 
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 Yetti91 (Посетители) Вчера, 17:03
Они всегда такие, если анонсируют то не приходят. а если технично проводят то преподавателей и врачей гос работников заставляют прийти..
 
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 Toni.S.Toni.S (Посетители) Вчера, 16:48
Где аким? Жители Актау возмутились отсутствием главы города на анонсированной заранее встрече с населением


Ему не до этого, он думает куда использовать туалетную бумагу, которую они закупили на сумму 7 миллионов тенге. Вот ссылка: жми сюда
 
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 cas277cas (Посетители) Вчера, 16:09
Вспомните январские события...и где был аким города?????-правильно-на больничном...Дальше думайте и догадывайтесь сами...
 
 

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