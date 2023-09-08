Где аким? Жители Актау возмутились отсутствием главы города на анонсированной заранее встрече с населением

Встречи акима в Актау и в посёлке Умирзак с населением прошли 6 и 7 сентября, правда без участия самого главы города. Хотя ранее в акимате публиковали посты о том, что градоначальник примет в них участие.Жителей города возмутил тот факт, что вместо Ербола Избергенова с людьми встретился исполняющий его обязанности Имаммахмут Шагирбаев и заместитель акима Ербол Жумагазин. А о том, что самого акима на встрече с населением не будет людей даже не предупредили.- Я отпросилась с работы, так как встреча проходила в будний день в рабочее время специально, чтобы озвучить акиму города свою проблему. Но его не было на встрече. Зачем тогда было объявлять, что пройдет встреча с акимом, а не просто с чиновниками? А если у акима случилось что-то срочное, об этом можно было и предупредить. Что за наплевательское и халатное отношение к народу? - пожаловалась жительница Актау Асель Тажибекова.Как стало известно, Ербол Избергенов отсутствовал по состоянию здоровья.