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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:22

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Повторный инфаркт у 60-летнего пациента предотвратили врачи в Актау

Пациенту провели уникальную операцию - аортокоронарное шунтирование сердца через крохотный прокол между рёбрами, передаёт пресс-служба областной многопрофильной больницы.

Фото предоставила пресс-служба областной многопрофильной больницы
В кардиоцентр областной многопрофильной больницы поступил мужчина 1963 года рождения с жалобами на боли в сердце. Врачи провели аортокоронарное шунтирование без распила грудины. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Готовится к выписке. Без хирургического вмешательства образование продолжило бы разрастаться, что могло бы привести к тромбозу, который впоследствии мог стать причиной повторного инфаркта.

Мужчина в 2012 году перенёс инфаркт. Ему установили стент на сердце. Он рассказал, что долгое время чувствовал боли и жжение при минимальных физических нагрузках. С каждым днём ему становилось всё хуже и хуже. Проблема в том, что у мужчины высокое давление, он гипертоник. Также на протяжении длительного времени курил сигареты.

Как отметил кардиохирург Абунасыр Суханов, риск возникновения инфаркта миокарда увеличивается пропорционально количеству выкуренных сигарет. Чем больше промежуток времени, в течение которого человек курит, тем больше вероятность того, что у него случится инфаркт.

- Эту операцию раньше проводили продольным распилом грудины, примерно 25 сантиметров. Из-за распила пациенты очень тяжело отходили, реабилитация шла долго. Был высокий риск, что грудина может разойтись. После такой операции пациенты месяц лежали только на спине, испытывали очень большой дискомфорт, общая реабилитация занимала около шести месяцев. Теперь мы выполняем аортокоронарное шунтирование новым методом, а именно, небольшим межреберным разрезом 7- 8 сантиметров. На следующий день после операции пациент уже может вставать и самостоятельно передвигаться, восстановительный период существенно сокращается. Благодаря этому он может вернуться к обычной жизни намного быстрее. В среднем подобная операция длится от трёх до шести часов, - рассказал кардиохирург Абунасыр Суханов.



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