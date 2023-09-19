У Актау появился город-побратим в Китае

- Уважаемые члены делегации, добро пожаловать в Актау! Ляньюньган и Актау - города с высоким транспортно-логистическим потенциалом, расположенные на берегу морей. Уверен, что дружеские отношения будут крепкими. Ранее мы подписывали меморандум о сотрудничестве в 2019 году с городом Ляньюньган в рамках круглого стола касательно казахстанских глобальных инвестиций «Kazakhstan Global Investment Roundtable». Уверен, что в рамках нынешнего меморандума мы будем работать совместно во многих сферах, - сказал заместитель акима города Актау Имаммахмут Шагирбаев.

- Между Казахстаном и Китайской Народной Республикой сложилось торгово-экономическое сотрудничество с помощью стратегического проекта «Бір белдеу, бір жол». Связь между Ляньюньганом и «Актауским международным морским торговым портом» способствует развитию двух стран. Кроме того, я считаю, что в рамках меморандума будут развиваться сельское хозяйство, туризм, торговля, экономика, - сказал мэр Ляньюньгана Син Чжэнцзюнь.

Договор о стратегическом партнерстве подписали заместитель акима Актау Имаммахмут Шагирбаев и мэр города Ляньюньган Син Чжэнцзюнь.Меморандум охватывает сотрудничество в области развития порта, логистики, транспорта, экономики и торговли, образования и туризма. Соглашение, как говорят в акимате, будет взаимовыгодным и позволит расширить возможности Актау.Стороны договорились установить дружеские отношения с целью укрепления и развития сотрудничества между двумя городами. В рамках документа два города будут работать между собой в течение пяти лет. Актау и Ляньюньган смогут отправлять друг другу делегации для участия в крупных мероприятиях для обмена опытом в экономической, торговой и культурной сферах.