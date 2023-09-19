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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:53

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У Актау появился город-побратим в Китае

Между Актау и городом Ляньюньган Китайской Народной Республики подписан меморандум о братстве, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы ведомства
Договор о стратегическом партнерстве подписали заместитель акима Актау Имаммахмут Шагирбаев и мэр города Ляньюньган Син Чжэнцзюнь.

Меморандум охватывает сотрудничество в области развития порта, логистики, транспорта, экономики и торговли, образования и туризма. Соглашение, как говорят в акимате, будет взаимовыгодным и позволит расширить возможности Актау.

- Уважаемые члены делегации, добро пожаловать в Актау! Ляньюньган и Актау - города с высоким транспортно-логистическим потенциалом, расположенные на берегу морей. Уверен, что дружеские отношения будут крепкими. Ранее мы подписывали меморандум о сотрудничестве в 2019 году с городом Ляньюньган в рамках круглого стола касательно казахстанских глобальных инвестиций «Kazakhstan Global Investment Roundtable». Уверен, что в рамках нынешнего меморандума мы будем работать совместно во многих сферах, - сказал заместитель акима города Актау Имаммахмут Шагирбаев.


Стороны договорились установить дружеские отношения с целью укрепления и развития сотрудничества между двумя городами. В рамках документа два города будут работать между собой в течение пяти лет. Актау и Ляньюньган смогут отправлять друг другу делегации для участия в крупных мероприятиях для обмена опытом в экономической, торговой и культурной сферах.

- Между Казахстаном и Китайской Народной Республикой сложилось торгово-экономическое сотрудничество с помощью стратегического проекта «Бір белдеу, бір жол». Связь между Ляньюньганом и «Актауским международным морским торговым портом» способствует развитию двух стран. Кроме того, я считаю, что в рамках меморандума будут развиваться сельское хозяйство, туризм, торговля, экономика, - сказал мэр Ляньюньгана Син Чжэнцзюнь.



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