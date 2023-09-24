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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:10

Просмотров: 764

Житель Актау получил новый iPhone из рук главы Apple

На старте продаж iPhone 15 в Нью-Йорке генеральный директор Apple лично вручил новенький телефон молодому человеку из Актау.

Акан Асылбекулы и генеральный директор Apple. Фото из Instagram
По словам обладателя смартфона Акана Асылбекулы, 22 сентября стал для него историческим днем, так как стартовали продажи iPhone 15. В эту знаменательную дату генеральный директор Apple Тим Кук приехал на открытие одного из магазинов компании в Нью-Йорке, где побеседовал с покупателями и сделал с ними селфи.

Акан Асылбекулы оказался одним из первых счастливчиков, которому генеральный директор вручил новый iPhone 15 Pro Max. Помимо этого он поставил на упаковке свою подпись.

Стоит отметить, что новый iPhone 15 Pro Max в нашей стране будет стоить более 1,7 миллионов тенге.




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