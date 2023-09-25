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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:22

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Морской порт Актау снова получил международный статус

Соответствующее постановление приняло Правительство РК. В действие оно введено с 21 сентября 2023 года.

Иллюстративное фото
Правительство приняло постановление от 21 сентября 2023 года «О придании Актаускому морскому торговому порту статуса морского порта международного значения».

- Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения. Министерствам транспорта, национальной экономики, финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления, - говорится в документе.


Напомним, глава государства поручил укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау для развития морских перевозок.

Ранее Актауский морской порт уже носил статус международного, но в сентябре 2018 года постановлением правительства был его лишен. В правительстве объясняли решение тем, что это позволит снять ограничение на приватизацию порта.



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