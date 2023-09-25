Высыхающий Северный Каспий показал пилот с высоты полёта

- Если посмотреть на карту, на северную часть Каспийского моря, здесь должна быть вода. Мы сейчас подлетаем, здесь должен быть залив. На самом деле ничего нет, ничего не осталось. Всё высохло. Не первый раз говорю, что по крайней мере северная часть Каспийского моря исчезает. Воды нет, - сказал пилот S7 Airlines.

Видео появилось в социальных сетях. Автор видео, который также является пилотом, рассказал, что запечатлел высыхающий Каспий с высоты полёта самолета.Каспий — новый Арал. К чему приведёт обмеление? Обмеление Каспийского моря повлечёт за собой глобальные изменения как в экологии, так и в геополитике, считают учёные. Эксперты отмечают, что в ближайшее десятилетие Каспий будет мелеть стремительнее, что приведёт к экологическому бедствию в регионе.