Рабочие в Жанаозене записали видеообращение к правительству

Перед зданием акимата Жанаозена сегодня, 27 сентября, собрались свыше 170 работников нескольких коммунальных компаний: «Озенинвест», «Таза су», а также «Verity Group». Они обращаются к Президенту страны, а также к акимам Мангистау и Жанаозена.Как утверждают работники, они вышли на мирный митинг с целью огласить свои требования.Рабочие попросили увеличить квоту на трудоустройство в «Озенмунайгаз». На сегодняшний день перед тем, как получить работу в нефтяной компании Жанаозена, люди должны отработать некоторое время в коммунальных предприятиях. Квота выделяется ежегодно на трудоустройство определенного количества человек. Рабочие просят увеличить эту цифру, чтобы очередь двигалась быстрее.