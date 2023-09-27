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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 1056

Рабочие в Жанаозене записали видеообращение к правительству

Собравшиеся у акимата рабочие записали видеообращение к правительству. В нем около 170 работников коммунального предприятия потребовали увеличить квоту на трудоустройство в «Озенмунайгаз».

Кадр видео
Перед зданием акимата Жанаозена сегодня, 27 сентября, собрались свыше 170 работников нескольких коммунальных компаний: «Озенинвест», «Таза су», а также «Verity Group». Они обращаются к Президенту страны, а также к акимам Мангистау и Жанаозена.

Как утверждают работники, они вышли на мирный митинг с целью огласить свои требования.

Рабочие попросили увеличить квоту на трудоустройство в «Озенмунайгаз». На сегодняшний день перед тем, как получить работу в нефтяной компании Жанаозена, люди должны отработать некоторое время в коммунальных предприятиях. Квота выделяется ежегодно на трудоустройство определенного количества человек. Рабочие просят увеличить эту цифру, чтобы очередь двигалась быстрее.




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Комментарии ( 3 )

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  • Дизель
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 19:28
Скоро будут обращения на имя президента с требованием установить купол над Жанаозеном, чтобы зимой не было ветрено и холодно
 
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  • Дизель
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:55
Нельзя всех устроить в нефтегазовую отрасль.
Другое дело - зарплаты в других отраслях должны покрывать потребности людей.
Но по каждому поводу устраивать обращения к президенту - то же не дело.
 
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  • Дизель
 шевченко (Посетители) Сегодня, 18:44
Да устройте их всех с минимальной зарплатой в 70000. Может остынут. Честное слово-задолбали уже всех.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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