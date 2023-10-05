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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 1321

Смешной казус на актауской свадьбе обсуждают в Сети

В Сети обсуждают видеоролик, на котором невеста растерялась на свадьбе во время приветствия родственников мужа. Кадры разлетелись в социальных сетях и вызвали бурные обсуждения. Забавный казус, случившийся в Актау, набрал сотни тысяч просмотров в TikTok.

Кадр с видеоролика
Главные герои этой истории – Наурызбек и Лариса. Пара поженилась в прошлом году. Получив видео с торжества, Лариса решила выложить фрагмент с забавным казусом, который произошел во время свадьбы. Видео в тот же день оказался в рекомендации TikTok, набрав сотни тысяч просмотров и множество комментариев.

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Во время приветствия родственников моего мужа мне нужно было сделать «салем», то есть поклониться. Но я не поняла это с первого раза, а когда расслышала, что нужно сделать, оказалось, что «салем» нужно было сделать в соответствии с местными обычаями Мангистау. Моего мужа рассмешила вся эта ситуация, и он пытался объяснить, как нужно сделать. В результате мы оба начали смеяться. Именно этот момент вызвал неожиданную реакцию у людей, - рассказывает Лариса.

По словам Наурызбека, ролик выложили многие Instagram-аккаунты с многотысячной аудиторией.


- Меня это просто рассмешило, потому что ее поклон был не таким, как это принято делать в Мангистау. Но в конечном итоге, это всего лишь мелочи жизни, и я просто умилился этой ситуации, - говорит Наурызбек.

«Салем салу» делают сегодня не во всех регионах Казахстана и не во всех семьях. На западе и юге страны этот обычай сохраняется. На востоке и на севере республики эту традицию соблюдают меньше. Часто бывают случаи, когда родители мужа сами говорят снохе не делать поклон.

Семейная пара признается, что они не ожидали такой бурной реакции в Сети. Некоторых рассмешил ролик, другие умилились реакцией жениха, были даже и те, кто высказался против обряда «Салем салу».

- Я считаю, что «Салем салу» - наши национальные традиции, которыми не стоит брезговать. В целом, у нас современная семья. Недавно у нас родилась дочка, мы назвали ее Ляйсан, - добавил Наурызбек.


Многие казахстанцы задаются вопросом о релевантности обычая «Салем салу». Феминистки настроены категорично – они считают, что данный ритуал угнетает женщин. Другие же, напротив, восхваляют этот обычай за оказание почтения и уважения к старшим.



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