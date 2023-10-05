Смешной казус на актауской свадьбе обсуждают в Сети

Во время приветствия родственников моего мужа мне нужно было сделать «салем», то есть поклониться. Но я не поняла это с первого раза, а когда расслышала, что нужно сделать, оказалось, что «салем» нужно было сделать в соответствии с местными обычаями Мангистау. Моего мужа рассмешила вся эта ситуация, и он пытался объяснить, как нужно сделать. В результате мы оба начали смеяться. Именно этот момент вызвал неожиданную реакцию у людей, - рассказывает Лариса.



- Меня это просто рассмешило, потому что ее поклон был не таким, как это принято делать в Мангистау. Но в конечном итоге, это всего лишь мелочи жизни, и я просто умилился этой ситуации, - говорит Наурызбек.



- Я считаю, что «Салем салу» - наши национальные традиции, которыми не стоит брезговать. В целом, у нас современная семья. Недавно у нас родилась дочка, мы назвали ее Ляйсан, - добавил Наурызбек.

Главные герои этой истории – Наурызбек и Лариса. Пара поженилась в прошлом году. Получив видео с торжества, Лариса решила выложить фрагмент с забавным казусом, который произошел во время свадьбы. Видео в тот же день оказался в рекомендации TikTok, набрав сотни тысяч просмотров и множество комментариев.По словам Наурызбека, ролик выложили многие Instagram-аккаунты с многотысячной аудиторией.«Салем салу» делают сегодня не во всех регионах Казахстана и не во всех семьях. На западе и юге страны этот обычай сохраняется. На востоке и на севере республики эту традицию соблюдают меньше. Часто бывают случаи, когда родители мужа сами говорят снохе не делать поклон.Семейная пара признается, что они не ожидали такой бурной реакции в Сети. Некоторых рассмешил ролик, другие умилились реакцией жениха, были даже и те, кто высказался против обряда «Салем салу».Многие казахстанцы задаются вопросом о релевантности обычая «Салем салу». Феминистки настроены категорично – они считают, что данный ритуал угнетает женщин. Другие же, напротив, восхваляют этот обычай за оказание почтения и уважения к старшим.