Технологию ручного битумирования при ремонте дороги снял на видео житель Акшукура

- Видеокадры охватывают моменты работ на стыке соединения, существующего и вновь проложенного асфальтобетонного покрытия, где применяется технология ручного битумирования вертикальных срезов стыков. Имевшее место видео считаем недоразумением, связанным с недостаточной информированностью технологией производства дорожно-ремонтных работ, - прокомментировали в отделе автомобильных дорог и пассажирского транспорта акимата Тупкараганского района.

Чиновники рассказали, что подрядчиком является ТОО СФ «Ынта», предприятию выделили. Компания с апреля 2023 года проводит средний ремонт автомобильной дороги в селе Акшукур.После того, как видео оказалось в Сети, сельчанин вновь решил посмотреть, как ремонтируют дорогу. С ним встретился представитель подрядной организации, который заверил в том, что дорога строится в соответствии со стандартами.