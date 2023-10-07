Конфликт между сотрудниками и руководством буровой компании в Мангистау сумели урегулировать

- Мы работники, разрабатывающие месторождение Каратурун, оказывающие услуги для ТОО «Caspian Drilling LLP», ТОО «Курсай-7», ТОО «Протектор транс» и АО «АтырайМунайГазГеология». До этого момента мы несколько раз обращались к своему руководству, в инспекцию труда, но никаких мер предпринято по нашим обращениям не было. Наши трудовые права нарушаются, заработная плата низкая, к тому же идёт запугивание сотрудников, входящих в профсоюз, - говорится в сообщении работников компании.

Сотрудники ТОО «Caspian Drilling LLP», занимающиеся бурением и ремонтом скважин на месторождении Каратурун, 5 октября приостановили работы в связи с давлением со стороны руководства компании и нарушением их трудовых прав. Свои требования они записали в видеообращении.Среди их требований было возвращение незаконно уволенных сотрудников предприятия, а также переход работников ТОО «Протектор транс» в состав ТОО «Caspian Drilling LLP».Помимо этого, они требовали увеличить заработную плату на 50 процентов, а также гарантировать им стопроцентную премию ко Дню нефтяников.Руководство компании 6 октября заявило, что стороны пришли к взаимопониманию, и рабочий персонал вернулся к выполнению трудовых обязанностей.