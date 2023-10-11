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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 1494

Путёвка в Грузию: родители учащихся одной из школ Актау пожаловались на поборы

Родительница школы-лицея №7 пожаловалась на денежные сборы в учебном заведении. Своё мнение о ситуации высказали классный руководитель, директор школы-лицея и юрист. А в отделе образования Актау пообещали разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Фото Zakon.kz
Жительница Актау Анжелика Мельник рассказала, что её ребёнок учится во втором классе школы-лицея №7. По её словам, она исправно сдавала деньги родительскому комитету до тех пор, пока не выяснилось, что классному руководителю за счёт родителей подарили путёвку в Грузию.

- Я никогда не отказывалась сдавать деньги на классные нужды, но всему есть разумный предел, - рассказывает Анжелика, - дело в неугомонности и непомерной активности мамочек из родительского комитета. В подтверждение своих слов я предоставляю аудио-голосовое сообщение одной из родительниц, которая рассказывает, как она в прошлом году на собранные нами деньги подарила без нашего ведома учителю путёвку в Грузию. На все наши претензии родительский комитет заверяет, что мы сдаём совсем немного, и от этого лучше самим же детям. Но лично я не вижу никакой пользы от подобных поборов, а только лишь вред, - рассказывает Анжелика Мельник.




По словам родительницы, она требует провести проверку в школе.

- Поскольку я в числе других родителей выражала возмущение поведением родительского комитета, я попала в список «нежеланных» родителей класса, а мой ребёнок с первого класса стал носить домой двойки, и отношение к нему явно предвзятое. Я требую, чтобы к детям было равное отношение, и вообще считаю, что при всём желании учитель мог бы пресечь все поборы раз и навсегда, - уверяет Анжелика Мельник.


Другая родительница Шолпан говорит, что вопросы к родительскому комитету возникли из-за отсутствия прозрачности.

- В прошлом году на день учителя классному руководителю подарили путёвку в Грузию. Мы узнали об этом только зимой, когда родительский комитет заявил нам, что деньги закончились, надо ещё раз сдавать. Изначально говорили, что сдаём на нужды класса: воду и туалетную бумагу. Но без нашего ведома, ни с кем не советуясь, родители решили сделать дорогой подарок. В этом году я отказалась сдавать деньги. Я не раз просила классного руководителя успокоить родительский комитет. Уверена, что она могла бы урегулировать эту ситуацию, ведь она знала, что не все в классе приветствуют такие подарки, и вообще это противозаконно. Помимо этого, я наблюдаю, как в классе делят детей, те, чьи родители не активничают в родительском чате, получают заниженные оценки и испытывают дискомфорт, - говорит Шолпан.


Директор школы-лицея №7 Гульден Имангалиева заявила, что конфликт произошёл между родителями из-за неприятной ситуации у детей, якобы один школьник толкнул другого, и с тех пор взрослые разделились на два лагеря.

Что касается денежных сборов, то администрация школы уверяет – никаких поборов нет, и путёвку заграницу педагог в качестве подарка не принимал.

Классный руководитель в интервью Lada.kz опроверг информацию о путёвке, заявив, что это ложь.

- Я знаю, что учитель был в отпуске в Грузии, но не за счёт родителей. С педагогическим составом я веду разъяснительные беседы систематически. Все знают, что учителям запрещено принимать подарки, - прокомментировала Гульден Имангалиева.


Адвокат Айбек Суюндуков отметил, что как бы ни была велика ваша благодарность любимому учителю, выразить её материально можно только в определённых пределах. А за слишком широкий жест придётся отвечать перед законом. Дорогой подарок по закону учитель должен вернуть.

- Согласно статье 676 Кодекса РК за предоставление лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт штраф в размере 200 МРП. Вместе с тем родителям и ученикам не запрещено дарить цветы своим учителям, ведь это добрая традиция. Но не более того. Необходимо помнить, что нельзя дарить дорогие цветы. Другие виды подарков: смартфоны и гаджеты, ноутбуки и планшеты, и иные дорогостоящие подаренные вещи могут стать причиной административного наказания, - прокомментировал адвокат.

В отделе образования Актау отметили, что родители учеников не должны нести никаких дополнительных расходов, так как в Казахстане среднее образование является бесплатным, и взносы в школах строго запрещены. В ведомстве обещали разобраться в ситуации.

Редакция обязательно опубликует результаты проверки данного инцидента.



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Комментарии ( 3 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:05
Родители учеников не должны нести никаких дополнительных расходов, так как в Казахстане среднее образование является бесплатным, и взносы в школах строго запрещены - не могу понять данных горе родителей которые собирают, на то что уже куплено или профинансировано Государством, или они хотят отличиться чем то, весь балаган начинается от них самих и все страдают, даже эти самые учителя angry , зла не хватает на них bazar
 
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babe (Посетители) Сегодня, 14:24
Развели балаган !!! Позорники !!!! Горе от «ума»!
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 13:44
Неугомонные "яжматери". Надеюсь привлекут и будет показательным. Хватит уже а. Ну пойдите чтоли на работу стройтесь. Делом займитесь. В каждой абсолютно школе такая история. Абсолютно. Есть кто идёт против этой системы и они у черный списках. )))

всё вижу
 
 

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