Более 200 тысяч жителей Мангистау стоят в очереди на земельные участки под ИЖС

Фото kaztag.kz
В управлении земельных отношений региона сообщили, что генеральными планами Актау и Жанаозен участки для ИЖС не предусмотрены. В остальных районах имеется 26 тысяч участков, предназначенных под ИЖС.
В управлении также заявили, что в настоящее время целевые программы по регулированию очередности, в том числе направленные на предоставление земельных участков под ИЖС, не существуют.
Напомним, в этом году депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о намерении провести парламентское расследование по земельным участкам, выделенным под ИЖС в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях.
Бакытжан Базарбек заявил, что статистика по реально выданным населению земельным участкам не соответствует тем данным, которые поступают от министерств.
- Из этих участков 4 780 обеспечены инженерными коммуникациями, по завершении необходимых оформлений земельные участки будут выдаваться жителям согласно очереди. Подготовленные участки расположены в Мунайлинском районе - 2907 участков, в Тупкараганском районе - 1543 участка, в Каракиянском районе - 270 участков, в Бейнеуском районе - 60 участков, - рассказали чиновники.
В управлении также заявили, что в настоящее время целевые программы по регулированию очередности, в том числе направленные на предоставление земельных участков под ИЖС, не существуют.
- Проблемы обсуждаются на уровне Правительства страны. Основной проблемой является выделение средств на подготовку площадок и проведение инженерных коммуникации, на что требуются значительные бюджетные средства, - отметили в управлении земельных отношений.
Напомним, в этом году депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о намерении провести парламентское расследование по земельным участкам, выделенным под ИЖС в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях.
Бакытжан Базарбек заявил, что статистика по реально выданным населению земельным участкам не соответствует тем данным, которые поступают от министерств.