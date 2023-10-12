Более 200 тысяч жителей Мангистау стоят в очереди на земельные участки под ИЖС

- Из этих участков 4 780 обеспечены инженерными коммуникациями, по завершении необходимых оформлений земельные участки будут выдаваться жителям согласно очереди. Подготовленные участки расположены в Мунайлинском районе - 2907 участков, в Тупкараганском районе - 1543 участка, в Каракиянском районе - 270 участков, в Бейнеуском районе - 60 участков, - рассказали чиновники.

- Проблемы обсуждаются на уровне Правительства страны. Основной проблемой является выделение средств на подготовку площадок и проведение инженерных коммуникации, на что требуются значительные бюджетные средства, - отметили в управлении земельных отношений.

