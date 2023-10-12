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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:57

Просмотров: 320

Более 200 тысяч жителей Мангистау стоят в очереди на земельные участки под ИЖС

В Мангистауской области в очереди на получения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) зарегистрировано 233 тысячи граждан, в том числе в Актау - 78 230 человек, в Жанаозене - 28 175 человек, остальные в районах области. В управлении земельных отношений Мангистауской области рассказали, будут ли в будущем выдаваться земельные участки, и если да, то где планируется.

Фото kaztag.kz
В управлении земельных отношений региона сообщили, что генеральными планами Актау и Жанаозен участки для ИЖС не предусмотрены. В остальных районах имеется 26 тысяч участков, предназначенных под ИЖС.

- Из этих участков 4 780 обеспечены инженерными коммуникациями, по завершении необходимых оформлений земельные участки будут выдаваться жителям согласно очереди. Подготовленные участки расположены в Мунайлинском районе - 2907 участков, в Тупкараганском районе - 1543 участка, в Каракиянском районе - 270 участков, в Бейнеуском районе - 60 участков, - рассказали чиновники.


В управлении также заявили, что в настоящее время целевые программы по регулированию очередности, в том числе направленные на предоставление земельных участков под ИЖС, не существуют.

- Проблемы обсуждаются на уровне Правительства страны. Основной проблемой является выделение средств на подготовку площадок и проведение инженерных коммуникации, на что требуются значительные бюджетные средства, - отметили в управлении земельных отношений.


Напомним, в этом году депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о намерении провести парламентское расследование по земельным участкам, выделенным под ИЖС в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Бакытжан Базарбек заявил, что статистика по реально выданным населению земельным участкам не соответствует тем данным, которые поступают от министерств.



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Комментарии ( 1 )

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Кари (Посетители) Сегодня, 11:04
я ещё в прошлом веке подала заявление на землю, до сих пор не ответа ни привета
 
 

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