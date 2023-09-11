Тысячи участков исчезли: депутат Мажилиса хочет расследовать выделение земель под ИЖС в Мангистау

- У меня есть ответы вице-министров, где четко и ясно сказано все. Под ИЖС выделяют деньги, но мы узнаем у граждан, что люди, которые стоят в очереди, не получили участки. А ежегодно выделяют деньги, например в 2022-2023 годах выделили 40-50 миллиардов тенге, но люди участки не получают. Куда подевались эти деньги? Я получил ответы от вице-министров – по их данным, деньги выделяют, и скоро люди получат участки. Но я по этому вопросу обратился в Генпрокуратуру, и прокуроры проверят сейчас акиматы областей. Это восемь областей – я здесь усматриваю злоупотребление служебными полномочиями, – сказал мажилисмен.

- Итого восемь акиматов, где непонятно куда около 26 млрд тенге исчезли. Сейчас я ознакомился со статистикой республиканского бюджета и выяснил, что там в статистике указываются 47 тысяч земельных участков ежегодно. А в моей статистике, подтвержденной письменными ответами трех вице-министров, говорится, что люди не могут получить свои земельные участки. Мы будем проводить парламентское расследование. Получается, 48 миллиардов тенге выделили в 2022 году на 51 тысяч земельных участков, но в 2022 году люди фактически получили 26 тысяч земельных участков. Где остальные 24-25 тысяч участков? Это в разных регионах, и сейчас мы ведем уже разговор о 2023-2024 годах, а кто спросит за 2022 год? 25 тысяч участков ведь исчезли, – высказался депутат.