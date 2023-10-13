Повторные публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию прошли в Актау

- Около 95% себестоимости поставляемой потребителям области электроэнергии составляют цены на ее производство и транспортировку. На данный момент «Маңғыстау Жарық» уже фактически получает электроэнергию от энергопроизводящих организаций и услуги по ее передаче от энерготранспортных компании по новым ценам. Также за последние 3 года дают о себе знать инфляционные процессы, которые происходят на уровне всего государства. Например, изменился средний уровень заработной платы в отрасли. И мы вынуждены все это учитывать и включать в тарифную смету, так не можем работать в убыток, - сказал представитель компании.

- Как видно, тарифы для населения (физических лиц) сдерживаются и устанавливаются ниже себестоимости, при этом тарифы для юридических лиц и бюджетных организаций покрывают убытки тарифов населения. Таким образом, основная нагрузка по росту тарифов ложится на юридических лиц и бюджетные организации, - объяснили специалисты.

- В действующей снабженческой надбавке среднемесячная заработная плата составляет 185 286 тенге. Все работники Товарищества являются гражданами Республики Казахстан и обязаны получать заработную плату, покрывающую самые минимальные потребности. По данным департамента статистики, среднемесячная заработная плата в сфере энергоснабжения по Мангистауской области за 2022 год составляет 303 546 тенге, - говорят в компании.

- Есть инвалиды, которые получают по 26, по 37 тысяч, пенсионеры тоже есть, у которых маленькие пенсии. Вы когда повышаете тариф, думаете, как на эти деньги жить? Я сам работал на МАЭКе и знаю, что электроэнергия производится на МАЭК и передается АУЭС, для чего начали всякие компании, как вы, создавать, которые пришли и теперь непонятно чем занимаются. Вы сможете сделать пенсионерам и инвалидам хотя бы скидку, например, в 50%? В том году везде были забастовки и только инвалиды не бастовали, честно говорю. Нефтяники просили добавить им зарплаты, хотя получали по 700 тысяч и по миллиону. А инвалиды больше ста тысяч никто не получает. Как на эти деньги жить, вот вы нам ответьте?, - сказал один из участников встречи.