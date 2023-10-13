Повторные публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию прошли в Актау

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Как объяснил представитель компании ТОО «Маңғыстау Жарық», в указанном проекте нового тарифа менее 5% - это доход предприятия, а 95% заложенных в тариф средств составляют себестоимость электроэнергии.
При рассмотрении тарифов, как отметил первый руководитель энергоснабжающей организации Дархан Ахмадин, используется дифференцированный подход. В этом случае тариф для населения поднимается в умеренном размере, а часть нагрузки перекладывается на не бытовых потребителей.
Поэтому при общей средней себестоимости 27,15 тенге за 1 кВт/ч с учетом НДС ожидаемый тариф по Актау и Мунайлинскому району в разрезе категорий потребителей составляет:
- для населения - 21,44 тг/кВтч (с НДС),
- для юридических лиц – 28,49 тг/кВтч (с НДС),
- для бюджетных организаций – 35,46 тг/кВтч (с НДС).
В компании говорят, что за последний год произошел рост себестоимости электрической энергии. По действующей тарифной смете себестоимость составляла 21,04 тенге, а на сегодняшний день подтверждается себестоимость уже в сумме 22,89 тг за 1 кВтч.
При этом в компании говорят, что их основную долю снабженческой надбавки составляет заработная плата 240 сотрудников.
Но с доводами компании присутствующие вновь не согласились. К примеру, один из жителей сообщил, что любые затраты - большая нагрузка для представителей социально-уязвимых слоев населения, учитывая маленькие пособия для инвалидов.
Выступающие объяснили жителям, что окончательное решение по утверждению новых тарифов будет принято департаментом комитета по регулированию естественных монополий после проведения экспертизы представленной тарифной сметы.
Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.
Руководитель ТОО «Маңғыстау Жарық» разъяснил ситуацию по тарифу электроэнергии, и заявил, что поднятие цены - вынужденная мера.
Виктория Савченко
- Около 95% себестоимости поставляемой потребителям области электроэнергии составляют цены на ее производство и транспортировку. На данный момент «Маңғыстау Жарық» уже фактически получает электроэнергию от энергопроизводящих организаций и услуги по ее передаче от энерготранспортных компании по новым ценам. Также за последние 3 года дают о себе знать инфляционные процессы, которые происходят на уровне всего государства. Например, изменился средний уровень заработной платы в отрасли. И мы вынуждены все это учитывать и включать в тарифную смету, так не можем работать в убыток, - сказал представитель компании.
При рассмотрении тарифов, как отметил первый руководитель энергоснабжающей организации Дархан Ахмадин, используется дифференцированный подход. В этом случае тариф для населения поднимается в умеренном размере, а часть нагрузки перекладывается на не бытовых потребителей.
Поэтому при общей средней себестоимости 27,15 тенге за 1 кВт/ч с учетом НДС ожидаемый тариф по Актау и Мунайлинскому району в разрезе категорий потребителей составляет:
- для населения - 21,44 тг/кВтч (с НДС),
- для юридических лиц – 28,49 тг/кВтч (с НДС),
- для бюджетных организаций – 35,46 тг/кВтч (с НДС).
- Как видно, тарифы для населения (физических лиц) сдерживаются и устанавливаются ниже себестоимости, при этом тарифы для юридических лиц и бюджетных организаций покрывают убытки тарифов населения. Таким образом, основная нагрузка по росту тарифов ложится на юридических лиц и бюджетные организации, - объяснили специалисты.
В компании говорят, что за последний год произошел рост себестоимости электрической энергии. По действующей тарифной смете себестоимость составляла 21,04 тенге, а на сегодняшний день подтверждается себестоимость уже в сумме 22,89 тг за 1 кВтч.
При этом в компании говорят, что их основную долю снабженческой надбавки составляет заработная плата 240 сотрудников.
- В действующей снабженческой надбавке среднемесячная заработная плата составляет 185 286 тенге. Все работники Товарищества являются гражданами Республики Казахстан и обязаны получать заработную плату, покрывающую самые минимальные потребности. По данным департамента статистики, среднемесячная заработная плата в сфере энергоснабжения по Мангистауской области за 2022 год составляет 303 546 тенге, - говорят в компании.
Но с доводами компании присутствующие вновь не согласились. К примеру, один из жителей сообщил, что любые затраты - большая нагрузка для представителей социально-уязвимых слоев населения, учитывая маленькие пособия для инвалидов.
- Есть инвалиды, которые получают по 26, по 37 тысяч, пенсионеры тоже есть, у которых маленькие пенсии. Вы когда повышаете тариф, думаете, как на эти деньги жить? Я сам работал на МАЭКе и знаю, что электроэнергия производится на МАЭК и передается АУЭС, для чего начали всякие компании, как вы, создавать, которые пришли и теперь непонятно чем занимаются. Вы сможете сделать пенсионерам и инвалидам хотя бы скидку, например, в 50%? В том году везде были забастовки и только инвалиды не бастовали, честно говорю. Нефтяники просили добавить им зарплаты, хотя получали по 700 тысяч и по миллиону. А инвалиды больше ста тысяч никто не получает. Как на эти деньги жить, вот вы нам ответьте?, - сказал один из участников встречи.
Выступающие объяснили жителям, что окончательное решение по утверждению новых тарифов будет принято департаментом комитета по регулированию естественных монополий после проведения экспертизы представленной тарифной сметы.
Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.
Руководитель ТОО «Маңғыстау Жарық» разъяснил ситуацию по тарифу электроэнергии, и заявил, что поднятие цены - вынужденная мера.
Виктория Савченко