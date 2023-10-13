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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 935

Повторные публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию прошли в Актау

В культурно-досуговом комплексе имени Абая состоялись повторные слушания по проекту повышения тарифа на электроэнергию ТОО «Маңғыстау Жарық». На этот раз людей собралось не так много и руководство предприятия вновь попыталось объяснить присутствующим свои аргументы в пользу повышения цены на свет.

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Как объяснил представитель компании ТОО «Маңғыстау Жарық», в указанном проекте нового тарифа менее 5% - это доход предприятия, а 95% заложенных в тариф средств составляют себестоимость электроэнергии.

Повторные публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию прошли в Актау


- Около 95% себестоимости поставляемой потребителям области электроэнергии составляют цены на ее производство и транспортировку. На данный момент «Маңғыстау Жарық» уже фактически получает электроэнергию от энергопроизводящих организаций и услуги по ее передаче от энерготранспортных компании по новым ценам. Также за последние 3 года дают о себе знать инфляционные процессы, которые происходят на уровне всего государства. Например, изменился средний уровень заработной платы в отрасли. И мы вынуждены все это учитывать и включать в тарифную смету, так не можем работать в убыток, - сказал представитель компании.


Повторные публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию прошли в Актау


При рассмотрении тарифов, как отметил первый руководитель энергоснабжающей организации Дархан Ахмадин, используется дифференцированный подход. В этом случае тариф для населения поднимается в умеренном размере, а часть нагрузки перекладывается на не бытовых потребителей.

Поэтому при общей средней себестоимости 27,15 тенге за 1 кВт/ч с учетом НДС ожидаемый тариф по Актау и Мунайлинскому району в разрезе категорий потребителей составляет:
- для населения - 21,44 тг/кВтч (с НДС),
- для юридических лиц – 28,49 тг/кВтч (с НДС),
- для бюджетных организаций – 35,46 тг/кВтч (с НДС).

Повторные публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию прошли в Актау


- Как видно, тарифы для населения (физических лиц) сдерживаются и устанавливаются ниже себестоимости, при этом тарифы для юридических лиц и бюджетных организаций покрывают убытки тарифов населения. Таким образом, основная нагрузка по росту тарифов ложится на юридических лиц и бюджетные организации, - объяснили специалисты.


Повторные публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию прошли в Актау


В компании говорят, что за последний год произошел рост себестоимости электрической энергии. По действующей тарифной смете себестоимость составляла 21,04 тенге, а на сегодняшний день подтверждается себестоимость уже в сумме 22,89 тг за 1 кВтч.

При этом в компании говорят, что их основную долю снабженческой надбавки составляет заработная плата 240 сотрудников.

- В действующей снабженческой надбавке среднемесячная заработная плата составляет 185 286 тенге. Все работники Товарищества являются гражданами Республики Казахстан и обязаны получать заработную плату, покрывающую самые минимальные потребности. По данным департамента статистики, среднемесячная заработная плата в сфере энергоснабжения по Мангистауской области за 2022 год составляет 303 546 тенге, - говорят в компании.


Повторные публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию прошли в Актау


Но с доводами компании присутствующие вновь не согласились. К примеру, один из жителей сообщил, что любые затраты - большая нагрузка для представителей социально-уязвимых слоев населения, учитывая маленькие пособия для инвалидов.

- Есть инвалиды, которые получают по 26, по 37 тысяч, пенсионеры тоже есть, у которых маленькие пенсии. Вы когда повышаете тариф, думаете, как на эти деньги жить? Я сам работал на МАЭКе и знаю, что электроэнергия производится на МАЭК и передается АУЭС, для чего начали всякие компании, как вы, создавать, которые пришли и теперь непонятно чем занимаются. Вы сможете сделать пенсионерам и инвалидам хотя бы скидку, например, в 50%? В том году везде были забастовки и только инвалиды не бастовали, честно говорю. Нефтяники просили добавить им зарплаты, хотя получали по 700 тысяч и по миллиону. А инвалиды больше ста тысяч никто не получает. Как на эти деньги жить, вот вы нам ответьте?, - сказал один из участников встречи.


Повторные публичные слушания по повышению тарифа на электроэнергию прошли в Актау


Выступающие объяснили жителям, что окончательное решение по утверждению новых тарифов будет принято департаментом комитета по регулированию естественных монополий после проведения экспертизы представленной тарифной сметы.

Напомним, скандалом обернулись общественные слушания по повышению тарифа на электроэнергию в Актау.

Руководитель ТОО «Маңғыстау Жарық» разъяснил ситуацию по тарифу электроэнергии, и заявил, что поднятие цены - вынужденная мера.

Виктория Савченко



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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:52
Хоть так, хоть эдак, все равно протолкают новые тарифы, а прокладки типа Жарыка как паразитировали на потребителях так и будут.
До каких пор?
Выпячивают затраты на себестоимость 95% тарифа.
Это на самом деле, может быть, и так.
Но почему такая себестоимость?
Не потому ли, что системно все прошлые годы не занимались ею должным образом и довели МАЭК "до ручки"?
А теперь решаете проблему за счет народа.
 
 

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