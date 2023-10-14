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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:18

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«Как в консервной банке»: Жители пригорода Актау просят обновить автобусы

Люди заявляют, что курсирующие по маршруту Актау-Кызылтобе-2-Актау автобусы старые и всегда переполнены. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответили, когда планируется обновить автопарк.

Фото 2GIS
Автобусы на маршруте Актау-Кызылтобе-2-Актау, по словам пассажиров, рассчитаны на 40 человек, но вместить в салон пытаются намного больше.

- Вынужденно едешь как в консервной банке, - говорит жительница 21 микрорайона.


В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что переполнение автобусов пассажирами бывает только утром и вечером во время час пика. В дневное время подобные ситуации не наблюдаются.

«Как в консервной банке»: Жители пригорода Актау просят обновить автобусы


На текущий момент курсируют 8-9 автобусов. Утром и вечером во время час пика интервал автобусов составляет 15 минут, днем - 20 минут.

Касательно обновления автопарка маршрута Актау-Кызылтобе 2-Актау чиновники сообщили, что со стороны обслуживающего перевозчика (ИП Айгараков Сырлыбай) поступила заявка на закуп 10 автобусов комфортного класса марки «Yutong».

- Все документы и процедуры закончены. Со стороны областного акимата первоначальный взнос - 20 процентов от общей стоимости автобусов уже оплачен в АО «СПК «Каспий». Ориентировочная дата поставки автобусов в наш регион - второй квартал 2024 года, - заверили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.



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