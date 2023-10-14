«Как в консервной банке»: Жители пригорода Актау просят обновить автобусы

- Вынужденно едешь как в консервной банке, - говорит жительница 21 микрорайона.

- Все документы и процедуры закончены. Со стороны областного акимата первоначальный взнос - 20 процентов от общей стоимости автобусов уже оплачен в АО «СПК «Каспий». Ориентировочная дата поставки автобусов в наш регион - второй квартал 2024 года, - заверили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Автобусы на маршруте Актау-Кызылтобе-2-Актау, по словам пассажиров, рассчитаны на 40 человек, но вместить в салон пытаются намного больше.В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что переполнение автобусов пассажирами бывает только утром и вечером во время час пика. В дневное время подобные ситуации не наблюдаются.На текущий момент курсируют 8-9 автобусов. Утром и вечером во время час пика интервал автобусов составляет 15 минут, днем - 20 минут.Касательно обновления автопарка маршрута Актау-Кызылтобе 2-Актау чиновники сообщили, что со стороны обслуживающего перевозчика (ИП Айгараков Сырлыбай) поступила заявка на закуп 10 автобусов комфортного класса марки «Yutong».