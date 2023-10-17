Попал в яму на дороге: что делать актауским водителям при повреждении автомобиля

- В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 53 Закона РК «О дорожном движении» (далее – Закон), участники дорожного движения имеют право на безопасные и удобные условия для движения по дорогам, а также на возмещение ущерба, причиненного им вследствие несоответствия дорог, улиц, площадей и железнодорожных переездов требованиям безопасности движения. Согласно уже подпункту 1 пункта 2 статьи 17 Закона, безопасность дорожного движения на территории населенного пункта обеспечивают местные исполнительные органы. Следовательно, для поиска ответчика необходимо определиться, в чьем ведении находятся дороги, - пояснил адвокат.

- К примеру, в 2022 году гражданин Казахстана взыскал с отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог одного из городов нашей страны сумму ущерба, полученного из-за наезда на выбоины. Владельцу транспортного средства удалось доказать, что транспортному средству были причинены механические повреждения ввиду ненадлежащего содержания ответчиком автодороги, - заключил юрист.

- Был проведен полный ямочный ремонт дорог в 15 микрорайоне. В настоящее время в 14 и 4 микрорайонах ведутся ремонтные работы. После их завершения в указанных микрорайонах по графику будут ремонтировать дороги в 11, 28А и 29 микрорайонах. В планах заняться автомобильными дорогами, которые срочно нуждаются в ремонте, - пояснили в акимате Актау.

В редакцию Lada.kz поступают жалобы на большое количество ухабов на внутримикрорайонных дорогах. По словам местных водителей, часто случаются ситуации, когда из-за попадания в дорожную яму автомобилю требуется дорогостоящий ремонт. Адвокат Айбек Суюндуков пояснил, что нужно делать, если движимое имущество получило ущерб из-за дорожных ухабов, существует ли в законодательстве Казахстана возможность восстановления ущерба, и как часто в судебной практике рассматриваются подобные случаи.- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь), не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номерной знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;- сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев, и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел;- освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;- при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия;- после составления сотрудниками органов внутренних дел протокола об административном правонарушении со схемой дорожно-транспортного происшествия необходимо обратиться в оценочную компанию для составления отчета об оценке ущерба автомобиля при ДТП.Айбек Суюндуков в случае подобной ситуации на дорогах советует обратиться письменно в местный исполнительный орган, который при подготовке ответа на ваше обращение сам переадресует его в ответственное государственное учреждение.Он же отмечает, что подобные случаи на практике встречаются редко.В свою очередь, в городском отделе ЖКХ рассказали, что в Актау уже проводится ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог.