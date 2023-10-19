В Актау введена в эксплуатацию остановка в виде пожарного автомобиля

- Мужество, отвага, бесстрашие, готовность в любых условиях вступить в схватку с различными стихиями, спасение человеческих жизней – всегда были отличительными качествами сотрудников ЧС. Сегодня трудно переоценить важность и значимость того дела, которое каждый день, каждый час мы выполняем. Каждый из нас призван обеспечить спокойную жизнь населения, безопасность на производстве и в быту, предотвратить и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. За годы Независимости страны спасателями ДЧС Мангистауской области, которые днем и ночью несут службу на самых ответственных и сложных участках, обеспечивая безопасность личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера спасено много человеческих жизней. Гордиться нужно не принадлежностью к профессии, а мастерством в этой профессии, любовью к своей профессии. Профессия спасателя начинается, в первую очередь, с храбрости и милосердия. В этот праздничный день хочу пожелать всем ветеранам и сотрудникам служб ЧС, их родным и близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного безоблачного неба, присутствия бодрости духа, не стареть душой, являясь достойным примером для молодых и как можно меньше получать сигналов о чрезвычайных ситуациях. Удачи в делах на благо безопасности нашей Родины, - сказал Мурат Муханов.

В честь Дня спасателя в Актау официально открыли автобусную остановку в виде пожарного автомобиля. Необычная автобусная остановка появилась за домом №37 в 21 микрорайоне.В департаменте ЧС рассказали, что установить остановку в виде пожарной спецтехники решено в целях популяризации профессии спасателя. На остановке размещена памятная информация с инструкциями по соблюдению правил безопасности в разных чрезвычайных ситуаций и обучению действиям при ЧП.Напомним, сегодня, 19 октября, спасатели Казахстана отмечают свой профессиональный праздник.Начальник ДЧС Мангистауской области, полковник Мурат Муханов поздравил всех спасателей с профессиональным днем.Ранее мы сообщали о том, что в Актау устанавливают необычную автобусную остановку.