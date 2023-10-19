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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:22

Просмотров: 940

В Актау введена в эксплуатацию остановка в виде пожарного автомобиля

В честь профессионального праздника представителей МЧС в Актау ввели в эксплуатацию остановку в виде пожарного автомобиля. Сооружение расположено в 21 микрорайоне и оснащено информационными стендами о правилах безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В честь Дня спасателя в Актау официально открыли автобусную остановку в виде пожарного автомобиля. Необычная автобусная остановка появилась за домом №37 в 21 микрорайоне.

В Актау введена в эксплуатацию остановка в виде пожарного автомобиля


В Актау введена в эксплуатацию остановка в виде пожарного автомобиля


В Актау введена в эксплуатацию остановка в виде пожарного автомобиля


В департаменте ЧС рассказали, что установить остановку в виде пожарной спецтехники решено в целях популяризации профессии спасателя. На остановке размещена памятная информация с инструкциями по соблюдению правил безопасности в разных чрезвычайных ситуаций и обучению действиям при ЧП.

Напомним, сегодня, 19 октября, спасатели Казахстана отмечают свой профессиональный праздник.

Начальник ДЧС Мангистауской области, полковник Мурат Муханов поздравил всех спасателей с профессиональным днем.

- Мужество, отвага, бесстрашие, готовность в любых условиях вступить в схватку с различными стихиями, спасение человеческих жизней – всегда были отличительными качествами сотрудников ЧС. Сегодня трудно переоценить важность и значимость того дела, которое каждый день, каждый час мы выполняем. Каждый из нас призван обеспечить спокойную жизнь населения, безопасность на производстве и в быту, предотвратить и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. За годы Независимости страны спасателями ДЧС Мангистауской области, которые днем и ночью несут службу на самых ответственных и сложных участках, обеспечивая безопасность личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера спасено много человеческих жизней. Гордиться нужно не принадлежностью к профессии, а мастерством в этой профессии, любовью к своей профессии. Профессия спасателя начинается, в первую очередь, с храбрости и милосердия. В этот праздничный день хочу пожелать всем ветеранам и сотрудникам служб ЧС, их родным и близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного безоблачного неба, присутствия бодрости духа, не стареть душой, являясь достойным примером для молодых и как можно меньше получать сигналов о чрезвычайных ситуациях. Удачи в делах на благо безопасности нашей Родины, - сказал Мурат Муханов.


Ранее мы сообщали о том, что в Актау устанавливают необычную автобусную остановку.



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Комментарии ( 1 )

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  • Базелик
  • Tankushka
 70712 (Посетители) Сегодня, 17:45
не понимаю зачем нижнюю часть остановок делают открытым? продувает ноги ведь!
 
 

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