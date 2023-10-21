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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 1410

Подросток разбил стеклянную дверь на остановке близ Актау

Факт вандализма сняли на видео.

Кадр видео
Стеклянная дверь на остановке общественного транспорта в Мунайлинском районе подверглась нападению со стороны подростка в ночное время. Он с разбегу разбил дверь ногой и убежал. Происходящее снимал на видео его напарник. Предположительно, видео было снято два дня назад.

В департаменте полиции региона сообщили, что стражи порядка устанавливают личность малолетнего вандала. Изучаются камеры видеонаблюдения.



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Комментарии ( 4 )

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 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:46
Хуже диких обезьян, подобные нелюди

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 PUZIK (Посетители) Сегодня, 18:31
Jack,
Самый действенный вариант показать извинения этих шакалят.Как говориться пускай вся страна знает своих героев
 
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  • Шевченко 81
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 Jack (Посетители) Сегодня, 18:19
Только показательные "порки" с крупными штрафами, с участием родителей и привлечением всех сми заставят одуматься этих чертенят.
 
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  • vlad7272
  • Шевченко 81
  • Жанар
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 16:56
Сила есть ума не надо. Но за данный глупый поступок будут отвечать родители этих глупых деток а это в свою очередь поставят семью на учёт за Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего плюс придётся возмещать ущерб
 
 

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