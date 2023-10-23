Полиция Мангистау: В регионе не зарегистрированы факты игры «Беги или умри»

- Перебегающие дорогу дети, которые попали на видеорегистратор одного из водителей в Актау, не играли в игру «Беги или умри». Они просто перебегали дорогу в неположенном месте. С их родителями будет проведена профилактическая беседа, - сообщили в ведомстве.



В пресс-службе полиции региона сообщили, что в Актау и по региону нет зафиксированных фактов игры «Беги или умри».Напомним, в тёмное время суток на видеорегистратор одного из водителей в Актау попал момент, когда несколько детей стремительно перебегали оживлённую проезжую часть вне пешеходного перехода. Местные автовладельцы предполагают , что дети устраивают опасное развлечение на дорогах по мотивам игры «Беги или умри».В социальных сетях на сегодня активно распространяется информация о смертельной игре «Беги или умри». Её суть заключается в том, чтобы перебежать проезжую часть при потоке машин. В данном случае ребёнок либо попадает под колёса, либо тем самым самоутверждается, успешно победив в игре.