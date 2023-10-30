На сколько подорожали яйца в Мангистау

Фото с сайта vetandlife.ru
По итогам сентября текущего года цены на яйца первой категории выросли на 2,9 процента за месяц и на 13,6 процента за год.
За месяц сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанской области: сразу плюс 7,8 процента. Далее идут Улытауская (плюс 6,4 процента) и Абайская (плюс 6 процентов) области. В Мангистауской области цена выросла на 2,9 процента.
Вчера, 29 октября, на рынке в 24 микрорайоне, расположенном рядом с городской прокуратурой, яйца продавали по 630 тенге за десяток.
Наименьший рост был зарегистрирован в Актюбинской и Туркестанской областях — на 0,4 процента в каждом регионе. При этом в Алматинской области наблюдалось снижение цен в секторе на три процента.
В годовой динамике наибольший рост зафиксирован в той же Восточно-Казахстанской области: на 31 процент. В тройке антилидеров оказались Улытауская (плюс 30,3 процента) и Северо-Казахстанская (плюс 29,1 процента) области. В Мангистауской области годовой рост составил 5,6 процента.
В двух регионах наблюдалось годовое снижение цен: в Атырауской (на 1,1 процента) и Кызылординской (на 2,1 процента) областях.
Ранее в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области заявляли о подорожании куриных яиц. Подорожание цен связано со снижением импорта из соседней страны России и повышением себестоимости куриных яиц у производителей.
За месяц сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанской области: сразу плюс 7,8 процента. Далее идут Улытауская (плюс 6,4 процента) и Абайская (плюс 6 процентов) области. В Мангистауской области цена выросла на 2,9 процента.
Вчера, 29 октября, на рынке в 24 микрорайоне, расположенном рядом с городской прокуратурой, яйца продавали по 630 тенге за десяток.
Наименьший рост был зарегистрирован в Актюбинской и Туркестанской областях — на 0,4 процента в каждом регионе. При этом в Алматинской области наблюдалось снижение цен в секторе на три процента.
В годовой динамике наибольший рост зафиксирован в той же Восточно-Казахстанской области: на 31 процент. В тройке антилидеров оказались Улытауская (плюс 30,3 процента) и Северо-Казахстанская (плюс 29,1 процента) области. В Мангистауской области годовой рост составил 5,6 процента.
В двух регионах наблюдалось годовое снижение цен: в Атырауской (на 1,1 процента) и Кызылординской (на 2,1 процента) областях.
Ранее в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области заявляли о подорожании куриных яиц. Подорожание цен связано со снижением импорта из соседней страны России и повышением себестоимости куриных яиц у производителей.