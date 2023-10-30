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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:59

Просмотров: 891

На сколько подорожали яйца в Мангистау

Как увеличились цены на яйца по стране, подсчитало мониторинговое агентство Energyprom.kz.

Фото с сайта vetandlife.ru
По итогам сентября текущего года цены на яйца первой категории выросли на 2,9 процента за месяц и на 13,6 процента за год.

За месяц сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанской области: сразу плюс 7,8 процента. Далее идут Улытауская (плюс 6,4 процента) и Абайская (плюс 6 процентов) области. В Мангистауской области цена выросла на 2,9 процента.

Вчера, 29 октября, на рынке в 24 микрорайоне, расположенном рядом с городской прокуратурой, яйца продавали по 630 тенге за десяток.

Наименьший рост был зарегистрирован в Актюбинской и Туркестанской областях — на 0,4 процента в каждом регионе. При этом в Алматинской области наблюдалось снижение цен в секторе на три процента.

На сколько подорожали яйца в Мангистау


В годовой динамике наибольший рост зафиксирован в той же Восточно-Казахстанской области: на 31 процент. В тройке антилидеров оказались Улытауская (плюс 30,3 процента) и Северо-Казахстанская (плюс 29,1 процента) области. В Мангистауской области годовой рост составил 5,6 процента.

В двух регионах наблюдалось годовое снижение цен: в Атырауской (на 1,1 процента) и Кызылординской (на 2,1 процента) областях.

Ранее в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области заявляли о подорожании куриных яиц. Подорожание цен связано со снижением импорта из соседней страны России и повышением себестоимости куриных яиц у производителей.



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Комментарии ( 1 )

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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 11:09
Так все же:
а 13,6 процента за год.

или
годовой рост составил 5,6 процента
?
 
 

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