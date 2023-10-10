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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:16

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В Мангистау подорожали куриные яйца

Подорожание цен связано со снижением импорта из соседней страны России и повышением себестоимости куриных яиц у производителей. Об этом рассказал Дастан Мураталиев, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

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За последнюю неделю жители региона заметили рост цен на куриные яйца. Буквально недавно стоимость яиц варьировалась от 470 до 510 тенге, а сегодня она уже составляет 550 – 600 тенге.

Руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Дастан Мураталиев рассказал о причинах повышения цены.

- Подорожание цен связано со снижением импорта из соседней страны России и повышением себестоимости куриных яиц у производителей. Одна из причин у производителей заключается в том, что в летний период спрос на куриные яйца снижается, и с целью снижения собственных затрат птицефабрики направляют кур на мясную продукцию. В связи с похолоданием спрос на куриные яйца снова увеличивается. При этом птицефабрики в целях возмещения своих затрат повышают себестоимость продукции,- сказал Дастан Мураталиев.


Дастан Мураталиев отметил, что в целях сдерживания цен на куриные яйца в рамках «оборотного механизма» ведутся переговоры с птицефабриками о реализации продукции по фиксированной цене.

Так как яйца входят в перечень социально-значимых продуктов в Казахстане, мы задали вопрос в управление сельского хозяйства региона: «Есть ли достаточный запас яиц в стабилизационном фонде?».

Руководитель управления Казбек Ташимов заявил, что в стабфонд яйца не закупаются из-за того, что это скоропортящийся продукт.



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Комментарии ( 1 )

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Альфарий (Посетители) Сегодня, 16:20
Интересно, мы когда-нибудь увидим статьи что что-то подешевело в Мангистау?
 
 

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