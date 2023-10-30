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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:27

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Суд признал забастовку нефтяников в Мангистау незаконной

Работники предприятия ТОО «Caspian Drilling LLP», расположенного на территории месторождения «Каратурун Восточный» Мангистауского района, с 23 октября полностью прекратили работу и начали забастовку. Решением Мангистауского районного суда от 27 октября 2023 года забастовка признана незаконной. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото из архива
В Мангистауский районный суд обратилось ТОО «Caspian Drilling LLP» с иском к своим работникам о признании их забастовки незаконной.

Работники предприятия, расположенного на территории месторождения «Каратурун Восточный» Мангистауского района, с 23 октября 2023 года полностью прекратили работу и начали забастовку.

Бастующие устно озвучили свои требования, в частности, люди просили восстановить ранее уволенных коллег, работников ТОО «ПротекторТранс» перевести в АО «АТМГГ», повысить заработную плату на 50 процентов, выплачивать премии, в частности, речь шла о выплате премий в 100 процентом в размере на День нефтяника, а также люди просили уволить с должности заместителя директора и начальника отдела.

- В своём иске истец указывает, что забастовка проводится с нарушением норм трудового законодательства, в частности, отсутствует письменное уведомление о требованиях работников, о начале забастовки и продолжительности, не проведена конференция работников о проведении забастовки, не создан забастовочный комитет, забастовка проводится на опасном производственном объекте, и работниками не обеспечена бесперебойная работа, забастовка объявлена без учёта сроков, процедур и требований, предусмотренных ТК, - говорится в сообщении пресс-службы суда.


Решением Мангистауского районного суда от 27 октября 2023 года иск удовлетворен, забастовка признана незаконной.

- После оглашения решения суда сторонам даны разъяснения. Решение не вступило в законную силу, - отметили в пресс-службе суда.



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