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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:55

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Жители дома №120 в 3 микрорайоне возмущены соседством с наркологической клиникой

Во дворе жилого дома №120 в 3 микрорайоне на расстоянии 8-12 метров от подъездной двери расположилась наркологическая анонимная частная клиника. Со слов жителей дома, они ежедневно живут в состоянии морального дискомфорта и тревоги, дети перестали выходить во двор играть на улице.

Справа - дом 120, слева - частная наркологическая клиника
Жители жилого дома №120 в 3 микрорайоне возмущены открытием наркологической клиники по соседству с их домом.

Жители дома №120 в 3 микрорайоне возмущены соседством с наркологической клиникой

Частная наркологическая клиника (вход - ворота серого цвета) из окна жительницы 120 дома в 3 микрорайоне Актау.


- Общеизвестно, что наркоманы – это люди, систематически употребляющие наркотики, находящиеся в болезненной зависимости от них, страдающие рядом психических расстройств и нарушением биохимических процессов организма. Это люди, страдающие тяжелым заболеванием, чья жизнь целиком зависит от употребления наркотиков. Таким образом, пациенты наркологической анонимной частной клиники – это люди, которые находятся в состоянии аффекта и в моменты эйфории, в моменты ломки способны на жестокость, насилие. Каждый из пациентов этой клиники может сбежать из неё, невзирая ни на какую охрану, в поисках дозы, и подвергнуть насилию физическому, моральному, психологическому не только взрослых людей, женщин, но и детей. В нашем доме проживает более 20 человек пожилого возраста, более 30 женщин, около 40 детей, из них около 20 – это дети дошкольного возраста. Все мы уже проживаем в зоне риска, и это будет таковым до тех пор, пока наркологическая клиника не будет закрыта!, – говорит жительница дома Ирина Бисингалиева.


Жители дома №120 в 3 микрорайоне возмущены соседством с наркологической клиникой

Общий пешеходный двор и автомобильный въезд в наркологическую частную клинику


По словам жителей дома, с момента открытия наркологической клиники они живут в состоянии морального дискомфорта и тревоги. Дети перестали выходить во двор.

- Тяжело осознавать, что власти города дали разрешение на открытие наркологической клиники напротив жилого дома, расположенного на расстоянии 8–12 метров от жилого дома! Речь идёт о безопасности нас, наших семей и наших детей, о безнравственном, циничном нарушении законов Республики Казахстан. Нарушены наши права на безопасность, на свободу. Все мы, жильцы этого дома, будем отстаивать эти права на всех уровнях и во всех возможных формах, и ни на какие компромиссы не пойдём, так как речь идёт о жизни и безопасности наших детей и нас самих, - говорят жители дома.


Жители дома №120 в 3 микрорайоне возмущены соседством с наркологической клиникой

Ступеньки в подъезд 120 дома, а напротив ворота в частную наркологическую клинику


Жители дома написали коллективные жалобы и направили в прокуратуру региона, управление здравоохранения области и областной центр санитарно-эпидемиологического надзора. В своем обращении жители подробно расписали, какие нарушения норм СНиП РК были допущены при открытии наркологической клиники.

СНиП РК 3.02-08-2010 пункты:

- 5.2 Лечебно-профилактические учреждения (далее-ЛПУ) следует размещать в селитебной или пригородной зонах с учетом транспортной доступности в соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008 и настоящего норматива. При размещении больниц в селитебной зоне населенного пункта лечебные и палатные корпуса необходимо размещать не ближе 30 метров от красной линии застройки и не менее 50 метров от жилых зданий;
- 5.4 Специализированные лечебные учреждения для пребывания больных с особым режимом (психиатрические, туберкулезные и другие) следует, как правило, размещать в пригородной зоне или окраинных районах, по возможности, в зеленых массивах, с соблюдением разрывов от селитебной территории не менее 500 метров.

- Непосредственная близость специфического учреждения вызывает единодушное несогласие всех жителей 120 дома с открытием ЛПУ не только не в пригородной зоне, а в тесном соседстве с жилым домом, да еще с общим пешеходным входом и автомобильным въездом в наш дом (ширина 1-12 метров). Это является возмутительным нарушением СНиП РК 3.02-08-2010 пункт 5.26 «Поликлинический корпус размещается на периферии участка и должен иметь самостоятельный вход». Примыкание к этой узкой территории детской площадки нашего дома создаёт прямую, непосредственную угрозу безопасности детей, связанную с деятельностью наркологической частной клиники. Мы не сомневаемся, что простые жители Актау все встанут на нашу поддержку! Мы требуем уполномоченные органы проверить правильность и правомерность размещения клиники вблизи нашего дома, - сказала жительница дома Ирина Бисингалиева.



Сегодня ночью жители дома проснулись от криков о помощи и шума, доносившихся из наркологической клиники.




- Примерно в 4:30 утра мы проснулись от криков и потасовки в наркологической клинике. Оказалось, что в наркологической клинике один из пациентов вырвался на ступеньки. То, что происходило, было страшно, навевало тревогу. Это была жуткая картина, которую в нашей жизни пока ещё не приходилось видеть. Больше мы не смогли уснуть. Не уснули наши соседи по этажу, у которых грудной ребёнок был встревожен криками и проплакал до рассвета. Почему это соседство было позволено нашими властями? Почему вседозволенность становится нормой, и все молчат? Кто-нибудь в этом городе охраняет нашу безопасность? Кто-нибудь охраняет законность происходящих нововведений в виде частной наркологии в самом центре жилого микрорайона?,- возмущается жительница дома Ирина Бисингалиева.


В социальной сети Инстаграм директор клиники прокомментировал жалобу жителей.

Жители дома №120 в 3 микрорайоне возмущены соседством с наркологической клиникой


- Я директор и нарколог этой клиники. Сегодня этот вопрос актуальный, много братьев, у которых нет решения, очень много наших братьев находятся в тупике и страдают от зависимости. Наш коллектив дает им одну надежду на завтрашний день, пытаемся им помочь. Кто гарантирует, что вы и ваши близкие не попадут в такую же беду. Вы называете их наркоманами, они тоже люди, у которых есть равные с вами права. Мои пациенты не такие ужасные, они не являются монстрами. Я гарантирую, что никто не сбежит из моего медучреждения, есть персонал 24/7 и специализированная охрана. И это не потому, что они злонамеренны, а для того, чтобы они не навредили себе. Люди, будьте добрее, - написал директор клиники (перевод с казахского языка).



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