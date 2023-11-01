Строительство нового Жанаозенского ГПЗ: Премьер-Министр прокомментировал строительство российской компанией

- Я считаю, что сами жители Жанаозена заинтересованы в том, чтобы этот объект был построен и был сдан в эксплуатацию. Что касается того, кто его будет строить, это определяется на основе открытого конкурса. Поэтому, я думаю, что все сделано здесь в рамках законодательства, - ответил Алихан Смаилов.



- Наша задача – обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и выполнение подрядчиками всех взятых обязательств, - отметил Смаилов.