Строительство нового Жанаозенского ГПЗ: Премьер-Министр прокомментировал строительство российской компанией

Фото пресс-службы правительства
В кулуарах Мажилиса журналисты спросили у Премьер-Министра о конкурсе на строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене. По словам журналистов, его выиграла компания из России.
По словам премьера, жители Жанаозена сами заинтересованы в строительстве завода.
Он добавил, что если за подрядчиком будут замечены какие-то нарушения, то необходимо будет провести специальную проверку. При этом самое главное, чтобы объект был качественно и в срок сдан.
- Наша задача – обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и выполнение подрядчиками всех взятых обязательств, - отметил Смаилов.
Напомним, тендер выиграл Консорциум в составе ООО «Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон» совместно с ТОО «ПК КОНСТРАКШН», ООО «Петон Констракшн», ООО «Научно-Технический Центр «ЭнергоАвтоматизация», ООО «Петон Механизация». Сумма составила 140,5 миллиарда тенге (без учёта НДС).
Что известно о победителе тендера.
По словам премьера, жители Жанаозена сами заинтересованы в строительстве завода.
- Я считаю, что сами жители Жанаозена заинтересованы в том, чтобы этот объект был построен и был сдан в эксплуатацию. Что касается того, кто его будет строить, это определяется на основе открытого конкурса. Поэтому, я думаю, что все сделано здесь в рамках законодательства, - ответил Алихан Смаилов.
Он добавил, что если за подрядчиком будут замечены какие-то нарушения, то необходимо будет провести специальную проверку. При этом самое главное, чтобы объект был качественно и в срок сдан.
- Наша задача – обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и выполнение подрядчиками всех взятых обязательств, - отметил Смаилов.
Напомним, тендер выиграл Консорциум в составе ООО «Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон» совместно с ТОО «ПК КОНСТРАКШН», ООО «Петон Констракшн», ООО «Научно-Технический Центр «ЭнергоАвтоматизация», ООО «Петон Механизация». Сумма составила 140,5 миллиарда тенге (без учёта НДС).
Что известно о победителе тендера.
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