Строительство нового Жанаозенского ГПЗ: что известно о победителе тендера

- Технологический инжиниринговый холдинг «Петон» включает в себя ряд компаний общей численностью более 8000 человек: научный, производственный и управленческий персонал, специалисты по комплексным поставкам и проектировщики. «Петон» располагает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для реализации крупных проектов, имеет несколько научно-исследовательских институтов, уникальную лабораторию, представительства в Москве, Уфе, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Новом Уренгое, Кондратьево, Свободном, Ростове-на-Дону. За последние 30 лет «Петон» реализовал более 170 проектов на территории России и стран СНГ, - говориться на официальном сайте компании.



- В Мангистауской области более 90 процентов автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90 процентов. Аварийные остановки завода могут оставить население без моторного топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несёт не только экономические, но и социальные риски. Поручаю Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу в данном направлении. Новый завод должен быть введён в эксплуатацию не позднее 2023 года, – сказал Глава государства.