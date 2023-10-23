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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:11

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Строительство нового Жанаозенского ГПЗ: что известно о победителе тендера

Тендер на возведение газоперерабатывающего завода выиграли российские компании, входящие в состав технологического инжинирингового холдинга «Петон». По данным официального сайта компании, за последние 30 лет холдинг реализовал более 170 проектов на территории России и стран СНГ.

Фото с сайта peton.ru
Тендер на возведение газоперерабатывающего завода в Жанаозене выиграл Консорциум в составе ООО «Научно Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон» совместно с ТОО «ПК КОНСТРАКШН», ООО «Петон Констракшн», ООО «Научно-Технический Центр «ЭнергоАвтоматизация», ООО «Петон Механизация». Сумма составила 140,5 миллиарда тенге (без учёта НДС).

Компании - ООО «Научно-Исследовательский Проектный Институт нефти и газа «Петон», ООО «Петон Констракшн», ООО «Научно-Технический Центр «ЭнергоАвтоматизация», ООО «Петон Механизация» входят в состав технологического инжинирингового холдинга «Петон».

По данным официального сайта технологического инжинирингового холдинга «Петон», компания с 1990 года занимается реализацией проектов «под ключ» по строительству НПЗ.

- Технологический инжиниринговый холдинг «Петон» включает в себя ряд компаний общей численностью более 8000 человек: научный, производственный и управленческий персонал, специалисты по комплексным поставкам и проектировщики. «Петон» располагает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для реализации крупных проектов, имеет несколько научно-исследовательских институтов, уникальную лабораторию, представительства в Москве, Уфе, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Новом Уренгое, Кондратьево, Свободном, Ростове-на-Дону. За последние 30 лет «Петон» реализовал более 170 проектов на территории России и стран СНГ, - говориться на официальном сайте компании.

Строительство нового Жанаозенского ГПЗ: что известно о победителе тендера


Холдинг обладает собственной современной материально-технической базой, позволяющей обеспечить своевременную мобилизацию в рамках реализации проектов любой сложности.

Ещё в 2021 году президент страны Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял о необходимости строительства нового завода в Жанаозене в связи с высокой степенью изношенности оборудования Казахского газоперерабатывающего завода. Глава государства поручил построить новый газоперерабатывающий завод в Мангистау.

- В Мангистауской области более 90 процентов автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90 процентов. Аварийные остановки завода могут оставить население без моторного топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несёт не только экономические, но и социальные риски. Поручаю Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» активизировать работу в данном направлении. Новый завод должен быть введён в эксплуатацию не позднее 2023 года, – сказал Глава государства.


Предприятие планировали построить и запустить до конца 2023 года, однако сроки введения его в эксплуатацию перенесли на 2026 год.

Единственное предприятие в области, где производят газ с 1973 года - Казахский газоперерабатывающий завод, расположенный в Жанаозене.



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