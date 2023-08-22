Сроки строительства нового ГПЗ в Жанаозене перенесли - завод появится до конца 2026 года





Специалисты обсуждают ход строительства Жанаозенского ГПЗ. Планируется завершить строительство и запустить ГПЗ в 2026 году.Несмотря на то, что завод должны были построить уже в этом году, проект имеет важное значение для Мангистау.- Важно напомнить, что уже в июне 2021 года Глава государства призывал ускорить строительство Жанаозенского ГПЗ, понимая, что затягивание процесса может повлечь экономические и социальные риски. Президент дал четкие указания Правительству и Фонду «Самрук-Казына» активизировать усилия в этом направлении. Задолго до январских событий было сказано, что новый завод необходимо ввести в эксплуатацию до 2023 года. Следует отметить, что Жанаозенский ГПЗ имеет огромное значение для региона, учитывая, что действующий Казахский газоперерабатывающий завод находится в изношенном состоянии более чем на 90%. Это делает новое строительство еще более срочным и важным шагом для обеспечения стабильности и развития региональной инфраструктуры, - сообщает информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана NRG_Monitor.Напомним, в начале 2022 года тогдашний глава министерства энергетики Магзум Мирзагалиев сообщил, что в Жанаозене построят до конца 2023 года новый газоперерабатывающий завод, его строительство должно было инвестировать АО «КазМунайГаз». Глава министерства заявил, что у государства нет средств на реконструкцию старого завода.Единственное предприятие в области, где производят газ с 1973 года - Казахский газоперерабатывающий завод, расположенный в Жанаозене. Однако завод полностью не покрывает потребности региона. Износ оборудования составляет около 90%, что грозит полной остановкой работы завода и может привести к очередному дефициту топлива в регионе.