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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Вчера, 21:19

Просмотров: 657

Сроки строительства нового ГПЗ в Жанаозене перенесли - завод появится до конца 2026 года

Бюджет проекта по строительству нового газоперерабатывающего завода составляет 148 миллиардов тенге. Предприятие планировали построить и запустить до конца 2023 года, однако сроки введения его в эксплуатацию перенесли на 2026 год. Об этом сообщает информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана NRG_Monitor.

Фото из архива Lada.kz
Специалисты обсуждают ход строительства Жанаозенского ГПЗ. Планируется завершить строительство и запустить ГПЗ в 2026 году.

Несмотря на то, что завод должны были построить уже в этом году, проект имеет важное значение для Мангистау.

- Важно напомнить, что уже в июне 2021 года Глава государства призывал ускорить строительство Жанаозенского ГПЗ, понимая, что затягивание процесса может повлечь экономические и социальные риски. Президент дал четкие указания Правительству и Фонду «Самрук-Казына» активизировать усилия в этом направлении. Задолго до январских событий было сказано, что новый завод необходимо ввести в эксплуатацию до 2023 года. Следует отметить, что Жанаозенский ГПЗ имеет огромное значение для региона, учитывая, что действующий Казахский газоперерабатывающий завод находится в изношенном состоянии более чем на 90%. Это делает новое строительство еще более срочным и важным шагом для обеспечения стабильности и развития региональной инфраструктуры, - сообщает информационно-аналитический канал по вопросам энергетической отрасли Казахстана NRG_Monitor.




Напомним, в начале 2022 года тогдашний глава министерства энергетики Магзум Мирзагалиев сообщил, что в Жанаозене построят до конца 2023 года новый газоперерабатывающий завод, его строительство должно было инвестировать АО «КазМунайГаз». Глава министерства заявил, что у государства нет средств на реконструкцию старого завода.

Единственное предприятие в области, где производят газ с 1973 года - Казахский газоперерабатывающий завод, расположенный в Жанаозене. Однако завод полностью не покрывает потребности региона. Износ оборудования составляет около 90%, что грозит полной остановкой работы завода и может привести к очередному дефициту топлива в регионе.



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Комментарии ( 3 )

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 Tor1m (Посетители) Вчера, 22:59
Главное, обязательство перенести на будущее, когда они (сегодняшние
руководители) уже не будут в своих креслах сидеть, а там пускай отдуваются следующие наследники кресел и портфелей...
 
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 Банкир (Посетители) Вчера, 22:49
кто бы сомневался
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 21:25
"...- завод не появится и до конца 2026 года..."- так будет точнее. foo
 
 

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