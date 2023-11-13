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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:42

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Мангистау оказался лидером по росту цен на мебель

В октябре 2023 года в стране цены на мебель и предметы домашнего обихода выросли на 0,4 процента за месяц. Среди регионов Мангистау оказался лидером по росту цен. Об этом сообщается на портале Еnergyprom.kz.

Фото: Pixabay
Аналитики Еnergyprom.kz сообщают, что в октябре 2023 года цены на мебель и предметы домашнего обихода в стране выросли на 0,4 процента за месяц и на 15,2 процента за год.

- В месячной динамике удорожание наблюдалось только в трёх регионах РК: в Мангистауской области — на 8,3 процента, в Жетысуской — на 4,4 процента, в Павлодарской — на 0,7 процента. В остальных регионах цены остались на уровне прошлого месяца, - сообщают аналитики.


В годовой динамике сильнее всего цены на мебель и предметы домашнего обихода ударили по кошелькам граждан Акмолинской (плюс 27,8 процента), Восточно-Казахстанской (плюс 27,4 процента) и Карагандинской (плюс 24,6 процента) областей. В Мангистау цены выросли на 15,8 процента.

Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Атырауской и Павлодарской областях: на семь процентов в каждом из регионов.

Мангистау оказался лидером по росту цен на мебель



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