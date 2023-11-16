Акимат Актау: Устранением порыва на теплотрассе в 18А микрорайоне будет заниматься ГКП «КЖСА»

- Со стороны ГКП «КЖСА» проводятся работы по определению характера порыва, далее будут проводиться ремонтные работы, - заявили в акимате Актау.

- Под ограничением дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 в 18А микрорайоне и 21 дом в 20А микрорайоне. Инженерные сети находятся на балансе Актауского городского отдела строительства, - сообщили в коммунальном предприятии.