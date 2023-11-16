Акимат Актау: Устранением порыва на теплотрассе в 18А микрорайоне будет заниматься ГКП «КЖСА»

Фото очевидцев
- Со стороны ГКП «КЖСА» проводятся работы по определению характера порыва, далее будут проводиться ремонтные работы, - заявили в акимате Актау.
Между тем водители продолжают делиться кадрами с затопленной проезжей частью.
Напомним, видео с крупным порывом на теплосети на перекрестке между 18 и 18а микрорайонами сняли на видео жители Актау. По словам очевидцев, кипяток уже залил всю проезжую часть.
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили, что произошёл порыв на тепловых сетях.
- Под ограничением дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 в 18А микрорайоне и 21 дом в 20А микрорайоне. Инженерные сети находятся на балансе Актауского городского отдела строительства, - сообщили в коммунальном предприятии.
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