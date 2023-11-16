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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 940

Дорогу затопило: порыв теплосети попал на видео в Актау

Видео с крупным порывом на теплосети на перекрестке между 18 и 18а микрорайонами сняли на видео жители Актау. По словам очевидцев, кипяток уже залил всю проезжую часть. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» прокомментировали ситуацию.

Фото очевидцев
На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что горячая вода затопила проезжую часть.



В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили, что произошёл порыв на тепловых сетях.

Дорогу затопило: порыв теплосети попал на видео в Актау


- Под ограничением дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 в 18А микрорайоне и 21 дом в 20А микрорайоне. Инженерные сети находятся на балансе Актауского городского отдела строительства. Акимат определит, кто будет заниматься ремонтом, скорее всего, мы подключимся. В любом случае теплотрассу отремонтируют, - сообщили в коммунальном предприятии.


Дорогу затопило: порыв теплосети попал на видео в Актау


Редакция ожидает комментарий от Актауского городского отдела строительства.



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Комментарии ( 3 )

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motor (Посетители) Сегодня, 16:29
Бракованные трубы, некачественно выполенная работа, это все плоды корупции. Кто подписывал приемку? Так и будут через день закрывать отопление, воду по городу??
 
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  • ЛШП
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:34
В любом случае теплотрассу отремонтируют - в начале 2024 года devil
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ingul
  • ЛШП
  • Имярек
  • motor
 Placida (Посетители) Сегодня, 15:26
Ааааа!!! Это те коммуникации, которым нет и трех лет, да? Медальки никто не получил за эти шедевры коммунального строительства??
 
 

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