Дорогу затопило: порыв теплосети попал на видео в Актау

- Под ограничением дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 в 18А микрорайоне и 21 дом в 20А микрорайоне. Инженерные сети находятся на балансе Актауского городского отдела строительства. Акимат определит, кто будет заниматься ремонтом, скорее всего, мы подключимся. В любом случае теплотрассу отремонтируют, - сообщили в коммунальном предприятии.



На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что горячая вода затопила проезжую часть.В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» подтвердили, что произошёл порыв на тепловых сетях.