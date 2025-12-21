18+
Такого в Казахстане еще не было: Турсен Алагузов будет выплачивать «пенсию благодарности» родителям своих сотрудников

Новости Казахстана 0 36 341

Бизнесмен Турсен Алагузов, супруг известного продюсера и актрисы Баян Алагузовой, объявил о запуске необычной социальной инициативы, направленной не только на поддержку сотрудников, но и их пожилых родителей. Решение вызвало широкий общественный отклик, поскольку подобная практика остается редкостью даже для крупных компаний, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Объявление через соцсети и личная реакция Баян Алагузовой

О новой инициативе стало известно 20 декабря. Информацией поделилась сама Баян Алагузова на своей странице в Instagram. Она опубликовала сообщение, сопровождая его кратким, но эмоциональным комментарием:

«Горжусь, любовь моя».

Эта фраза сразу привлекла внимание подписчиков и СМИ, после чего детали инициативы были подтверждены официально.

В чем суть инициативы: поддержка родителей сотрудников

Согласно озвученной информации, компания Турсена Алагузова будет ежемесячно выплачивать по 50 тысяч тенге каждому пожилому родителю сотрудников. Выплаты носят постоянный характер и рассматриваются как форма благодарности семьям за воспитание людей, которые сегодня работают и вносят вклад в развитие бизнеса.

Инициатива подчеркивает идею, что успех компании — это не только результат профессионализма работников, но и труда их родителей, которые вложили силы и годы в их воспитание.

Не благотворительность, а философия бизнеса

В компании подчеркивают, что речь идет не о разовой помощи или благотворительной акции. Новая мера рассматривается как часть корпоративной культуры, ориентированной на долгосрочную социальную ответственность и уважение к семейным ценностям.

Такой подход фактически расширяет понятие «социального пакета», включая в него не только сотрудников, но и их ближайших родственников.

Не первый масштабный шаг: что было раньше

Это уже не первая крупная социальная инициатива Турсена Алагузова. В мае 2025 года бизнесмен реализовал проект, который также вызвал резонанс: он подарил 100 квартир своим сотрудникам. Большинство получателей жилья на тот момент не имели собственной недвижимости, при этом многие из них проработали в компании значительную часть своей жизни.

Тот шаг был воспринят как беспрецедентный для казахстанского бизнеса и стал примером нестандартного подхода к мотивации персонала.

Почему эта инициатива вызвала резонанс

Эксперты отмечают, что решение выплачивать деньги родителям сотрудников:

  • ломает традиционные представления о корпоративной поддержке;

  • усиливает лояльность персонала без прямого давления и KPI;

  • формирует репутацию бизнеса, ориентированного не только на прибыль, но и на человеческие ценности.

В условиях, когда социальная ответственность бизнеса все чаще становится предметом общественного внимания, такие шаги воспринимаются как сигнал нового подхода к отношениям между работодателем и сотрудником.

Итог: ставка на людей и их семьи

Очередная инициатива Турсена Алагузова показывает, что социальная политика компании может выходить далеко за рамки стандартных бонусов и премий. Поддержка пожилых родителей сотрудников становится символом уважения к труду нескольких поколений и редким примером того, как бизнес может напрямую влиять на качество жизни семей, а не только отдельных работников.

222
6
7
