Какие квартиры в Казахстане нельзя покупать ни при каких условиях

Покупка квартиры — одна из самых дорогих и рискованных сделок в жизни. Ошибка на этапе выбора жилья или проверки документов может обернуться не просто неприятностями, а потерей недвижимости, штрафами и многолетними судебными разбирательствами. Рассказываем, какие квартиры считаются наиболее опасными и в каких случаях от сделки лучше отказаться, даже если цена кажется заманчивой, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: ndv.ru

Ошибки в документах: тревожный сигнал с первого взгляда

На рынке недвижимости нередко встречаются квартиры с документами, содержащими неточности и ошибки. Выявить их можно самостоятельно, без помощи юриста, если внимательно подойти к проверке.

Что обязательно нужно сделать:

запросить оригиналы документов на квартиру;

сверить данные удостоверения личности владельца;

получить справку о зарегистрированных правах и обременениях;

внимательно проверить каждую букву и цифру.

Если обнаружено даже минимальное расхождение — документ считается недействительным. В таком случае нотариус не имеет права оформлять сделку, а любые исправления или приписки в бумагах должны стать поводом для отказа от покупки.

Продажа по доверенности: риск остаться без квартиры

Когда квартиру продаёт не сам собственник, а его представитель по доверенности, риск возрастает в разы. Доверенность может оказаться:

поддельной;

просроченной;

отозванной в любой момент самим владельцем.

В результате покупатель может лишиться недвижимости уже после оформления сделки.

Как снизить риск:

настаивать на личном присутствии собственника ;

если это невозможно — связаться с владельцем напрямую и зафиксировать его согласие на видео;

привлечь опытного юриста для проверки подлинности доверенности.

Незаконная перепланировка: проблемы сегодня и завтра

При осмотре квартиры важно сравнить реальную планировку с данными в техническом паспорте. Несовпадения — снесённые перегородки, перенесённые двери, присоединённый балкон — говорят о неузаконенной перепланировке.

Последствия для покупателя:

такую квартиру нельзя приобрести или продать в ипотеку;

вся ответственность за нарушения ложится на нового владельца;

при выявлении перепланировки грозит штраф и требование вернуть всё в исходное состояние.

Квартиры в строящихся ЖК: когда новостройка — лотерея

На первичном рынке главный риск связан с недобросовестными застройщиками. Некоторые компании строят и продают жильё без необходимых разрешений, что может привести к сносу дома или превращению объекта в долгострой.

Особенно стоит насторожиться, если вместо договора долевого участия предлагают:

договор бронирования;

предварительное соглашение;

иные «альтернативные» документы.

Это почти всегда означает, что объект продаётся незаконно.

Безопасный вариант — покупка квартиры исключительно по ДДУ. Перед вложением средств необходимо:

проверить разрешение на привлечение средств дольщиков на жилищном портале;

обратиться в органы архитектуры;

изучить всю документацию застройщика.

Мансарды и цоколи: квартира, которой может не быть

Квартиры на мансардных или цокольных этажах иногда оказываются вовсе не жилыми помещениями, а техническими зонами — кладовыми или служебными помещениями.

Признаки, которые должны насторожить:

нестандартные или отсутствующие окна;

трубы и короба на потолке;

странная конфигурация помещений.

Если в документах указано, что объект является техническим, от сделки лучше отказаться: по закону это общее имущество жильцов, и они могут оспорить право собственности в суде.

Частая перепродажа: скрытые долги и суды

Если квартиру за короткое время несколько раз перепродавали или переоформляли на разных собственников, это серьёзный повод для сомнений. Часто так поступают должники, пытаясь скрыть имущество от кредиторов.

Чем это грозит:

кредитор может обратиться в суд;

сделки признают недействительными;

на квартиру наложат арест.

В итоге страдает добросовестный покупатель, который формально ни в чём не виноват.

Квартира по наследству: риск появления новых претендентов

Покупка жилья, полученного по наследству, требует особой осторожности. Даже после сделки могут объявиться неучтённые наследники, что приведёт к аресту квартиры и судебным тяжбам.

Как подстраховаться:

обратиться к нотариусу и проверить наследственные дела через базу e-notary ;

проверить продавца в Судебном кабинете;

обратить внимание на срок вступления в наследство — чем он больше, тем ниже риск новых претензий.

Подозрительный продавец: когда лучше остановиться

Если собственник квартиры пожилого возраста, существует риск, что сделка совершается не по его осознанной воле. В таких случаях разумно запросить справку из Центра психического здоровья.

Она также необходима, если продавец:

ведёт себя неадекватно;

находится в алкогольном или наркотическом опьянении;

путается в показаниях или давит на покупателя.

Дополнительные поводы отказаться от сделки

Насторожиться стоит и в других ситуациях, если продавец:

показывает только копии документов, отказываясь предъявить оригиналы;

не хочет заказывать онлайн-справку об обременениях;

предлагает указать в договоре заниженную стоимость квартиры.

Во всех этих случаях риск слишком высок, а возможные последствия — крайне серьёзны.

Вывод:

Даже привлекательная цена не должна перевешивать здравый смысл. При малейших сомнениях лучше отказаться от сделки или обратиться за профессиональной юридической проверкой — это поможет сохранить не только деньги, но и спокойствие.