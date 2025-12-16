Какие квартиры в Казахстане нельзя покупать ни при каких условиях

Покупка квартиры — одна из самых дорогих и рискованных сделок в жизни. Ошибка на этапе выбора жилья или проверки документов может обернуться не просто неприятностями, а потерей недвижимости, штрафами и многолетними судебными разбирательствами. Рассказываем, какие квартиры считаются наиболее опасными и в каких случаях от сделки лучше отказаться, даже если цена кажется заманчивой, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
На рынке недвижимости нередко встречаются квартиры с документами, содержащими неточности и ошибки. Выявить их можно самостоятельно, без помощи юриста, если внимательно подойти к проверке.
Что обязательно нужно сделать:
запросить оригиналы документов на квартиру;
сверить данные удостоверения личности владельца;
получить справку о зарегистрированных правах и обременениях;
внимательно проверить каждую букву и цифру.
Если обнаружено даже минимальное расхождение — документ считается недействительным. В таком случае нотариус не имеет права оформлять сделку, а любые исправления или приписки в бумагах должны стать поводом для отказа от покупки.
Когда квартиру продаёт не сам собственник, а его представитель по доверенности, риск возрастает в разы. Доверенность может оказаться:
поддельной;
просроченной;
отозванной в любой момент самим владельцем.
В результате покупатель может лишиться недвижимости уже после оформления сделки.
Как снизить риск:
настаивать на личном присутствии собственника;
если это невозможно — связаться с владельцем напрямую и зафиксировать его согласие на видео;
привлечь опытного юриста для проверки подлинности доверенности.
При осмотре квартиры важно сравнить реальную планировку с данными в техническом паспорте. Несовпадения — снесённые перегородки, перенесённые двери, присоединённый балкон — говорят о неузаконенной перепланировке.
Последствия для покупателя:
такую квартиру нельзя приобрести или продать в ипотеку;
вся ответственность за нарушения ложится на нового владельца;
при выявлении перепланировки грозит штраф и требование вернуть всё в исходное состояние.
На первичном рынке главный риск связан с недобросовестными застройщиками. Некоторые компании строят и продают жильё без необходимых разрешений, что может привести к сносу дома или превращению объекта в долгострой.
Особенно стоит насторожиться, если вместо договора долевого участия предлагают:
договор бронирования;
предварительное соглашение;
иные «альтернативные» документы.
Это почти всегда означает, что объект продаётся незаконно.
Безопасный вариант — покупка квартиры исключительно по ДДУ. Перед вложением средств необходимо:
проверить разрешение на привлечение средств дольщиков на жилищном портале;
обратиться в органы архитектуры;
изучить всю документацию застройщика.
Квартиры на мансардных или цокольных этажах иногда оказываются вовсе не жилыми помещениями, а техническими зонами — кладовыми или служебными помещениями.
Признаки, которые должны насторожить:
нестандартные или отсутствующие окна;
трубы и короба на потолке;
странная конфигурация помещений.
Если в документах указано, что объект является техническим, от сделки лучше отказаться: по закону это общее имущество жильцов, и они могут оспорить право собственности в суде.
Если квартиру за короткое время несколько раз перепродавали или переоформляли на разных собственников, это серьёзный повод для сомнений. Часто так поступают должники, пытаясь скрыть имущество от кредиторов.
Чем это грозит:
кредитор может обратиться в суд;
сделки признают недействительными;
на квартиру наложат арест.
В итоге страдает добросовестный покупатель, который формально ни в чём не виноват.
Покупка жилья, полученного по наследству, требует особой осторожности. Даже после сделки могут объявиться неучтённые наследники, что приведёт к аресту квартиры и судебным тяжбам.
Как подстраховаться:
обратиться к нотариусу и проверить наследственные дела через базу e-notary;
проверить продавца в Судебном кабинете;
обратить внимание на срок вступления в наследство — чем он больше, тем ниже риск новых претензий.
Если собственник квартиры пожилого возраста, существует риск, что сделка совершается не по его осознанной воле. В таких случаях разумно запросить справку из Центра психического здоровья.
Она также необходима, если продавец:
ведёт себя неадекватно;
находится в алкогольном или наркотическом опьянении;
путается в показаниях или давит на покупателя.
Насторожиться стоит и в других ситуациях, если продавец:
показывает только копии документов, отказываясь предъявить оригиналы;
не хочет заказывать онлайн-справку об обременениях;
предлагает указать в договоре заниженную стоимость квартиры.
Во всех этих случаях риск слишком высок, а возможные последствия — крайне серьёзны.
Вывод:
Даже привлекательная цена не должна перевешивать здравый смысл. При малейших сомнениях лучше отказаться от сделки или обратиться за профессиональной юридической проверкой — это поможет сохранить не только деньги, но и спокойствие.
