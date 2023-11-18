Мукаш Оралбай о волонтерстве, проблемах молодежи в Мангистау и госслужбе

- Профориентационная работа для молодежи играет ключевую роль в формировании будущего. Это не просто предоставление информации о профессиях, это комплексная поддержка и помощь в понимании собственных интересов, способностей и целей. Профессиональное самоопределение помогает молодежи определиться с выбором образования и карьеры, соответствующей их интересам, способностям и ценностям. Это позволяет избежать ситуаций, когда человек занимается неподходящей работой из-за недостатка информации или непонимания собственных желаний. Качественная профориентационная работа способствует снижению уровня безработицы, поскольку молодые люди, получившие информацию о рынке труда, образовательных возможностях и требованиях к специалистам, более успешно встраиваются в рабочую среду, - говорит Мукаш Оралбай.

- Предотвращение самоубийств является важной задачей. Нам необходима комплексная стратегия, объединяющая усилия всех сфер общества. Важно не только бороться с последствиями, но и устранять источники этих проблем. Многие случаи самоубийств связаны с проблемами, такими как игровая зависимость, отсутствие финансовой грамотности и наркотическая зависимость, - отметил руководитель управления молодежной политики.

- Жилищный вопрос становится более острым с увеличением стоимости жилья и ограниченным доступом к ипотечным программам для молодежи. В нашем регионе в этом направлении запущена высокоорганизованная жилищная программа "Маңғыстау жастары", которая стартовала в этом году благодаря совместным усилиям "Отбасы банка" и акимата Мангистауской области. Эта программа предоставляет возможность молодым жителям до 35 лет приобрести жилье. Начальный этап реализации программы получил финансовую поддержку в размере 500 млн тенге.

Уже в школьные годы Мукаш проявлял интерес к этой области, активно работая волонтером. Его гордость - помощь ветеранам Великой Отечественной войны и усилия в борьбе с пандемией, когда он месяц работал волонтером в провизорном центре. Желание быть полезным и помогать нуждающимся всегда было важным для него.Идеи работать на госслужбе или возглавлять управление региональной молодежной политики изначально не было в его планах. Однако с приходом Нурлана Ногаева в регион ситуация изменилась: внимание к проблемам молодежи, как говорит Оралбай, возросло, появились новые программы и идеи. Позднее Мукашу предложили возглавить управление молодежной политики Мангистауской области, и он согласился.Одной из главных проблем региона Мукаш называет безработицу. Он считает, что проведение качественной профориентационной работы и обучение по современным стандартам может изменить ситуацию.В работе Мукаша Оралбая, по его словам, особенно важны проблемы, связанные с самоубийствами, зависимостью от азартных игр и наркотиков среди молодежи. Именно им он уделяет большое внимание.Мукаш Оралбай и его команда нацелены на создание и внедрение программ, направленных на предупреждение этих проблем. Это включает образовательные кампании, психологическую поддержку, обеспечение доступа к ресурсам и проведение профилактических мероприятий, направленных на укрепление физического и психологического здоровья молодежи.Еще одним злободневным вопрос молодежи является отсутствие жилья.