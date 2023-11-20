Антимонопольный департамент Мангистау: Отмена проезда в автобусах с помощью Kaspi QR приводит к ущемлению прав



- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявляет, что изменения ввели из-за того, что ежедневно происходят факты подделки чеков Kaspi QR и предъявления поддельных квитанций кондукторам автобусов. Согласно нормам действующего законодательства, форма и порядок оплаты выполненной работы (оказанной услуги) определяются по соглашению потребителей, у которых должно быть право выбора. Требования Предпринимательского кодекса запрещают действия местных исполнительных органов, которые приводят к установлению запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров (работы, услуг). Однако, несмотря на вышеуказанные требования законодательства, местный исполнительный орган намерен ввести ограничение на способ оплаты за проезд для детей, не учитывая мнение населения, что приводит к ущемлению прав, - заявили в ведомстве.

В антимонопольном департаменте региона прокомментировали отмену формы оплаты проезда (35 тенге) через Kaspi QR.В настоящее время Антимонопольным органом внесено Предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.Напомним, с 1 декабря дети Мангистау не смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью Kaspi QR.