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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:29

Просмотров: 1083

Антимонопольный департамент Мангистау: Отмена проезда в автобусах с помощью Kaspi QR приводит к ущемлению прав

В департаменте агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области заявили, что отмена формы оплаты проезда на общественном транспорте приводит к ущемлению прав.

Фото пресс-службы ведомства
В антимонопольном департаменте региона прокомментировали отмену формы оплаты проезда (35 тенге) через Kaspi QR.

- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявляет, что изменения ввели из-за того, что ежедневно происходят факты подделки чеков Kaspi QR и предъявления поддельных квитанций кондукторам автобусов. Согласно нормам действующего законодательства, форма и порядок оплаты выполненной работы (оказанной услуги) определяются по соглашению потребителей, у которых должно быть право выбора. Требования Предпринимательского кодекса запрещают действия местных исполнительных органов, которые приводят к установлению запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров (работы, услуг). Однако, несмотря на вышеуказанные требования законодательства, местный исполнительный орган намерен ввести ограничение на способ оплаты за проезд для детей, не учитывая мнение населения, что приводит к ущемлению прав, - заявили в ведомстве.


В настоящее время Антимонопольным органом внесено Предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

Напомним, с 1 декабря дети Мангистау не смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью Kaspi QR.



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