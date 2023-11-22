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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 213

Поврежденные ветром кровли двух жилых домов в селе Боранкул пообещали восстановить

Восстановлением сорванных ветром кровель двух домов в селе Боранкул будет заниматься ТОО «Бейнеугаз». Работы будут производиться в рамках заключенного ранее договора компании с аппаратом акима села Боранкул. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Бейнеуского района.

Фото пресс-службы ведомства
В пресс-службе районного акимата сообщили, что кровли двух домов в селе Боранкул восстановят за счет ТОО «Бейнеугаз». Ранее данная компания заключила договор с аппаратом акима села Боранкул на услуги по текущему ремонту кровель многоквартирных жилых домов для благоустройства села Боранкул.

Поврежденные ветром кровли двух жилых домов в селе Боранкул пообещали восстановить


Поврежденные ветром кровли двух жилых домов в селе Боранкул пообещали восстановить


- В пункте 7.2 договора №15 от 08.04.2022 говорится, что «исполнитель предоставляет заказчику гарантию на эксплуатацию сроком на 2 года». В соответствии с этим, причиненный ущерб будет произведен за счет ТОО «Бейнеугаз», - сообщили в пресс-службе акимата Бейнеуского района.


Поврежденные ветром кровли двух жилых домов в селе Боранкул пообещали восстановить


Поврежденные ветром кровли двух жилых домов в селе Боранкул пообещали восстановить


Напомним, 20 ноября в селе Боранкул около 13:30 из-за сильного ветра пострадали два двухэтажных дома. У обоих домов 1963 года постройки частично сорвало кровли крыш.



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