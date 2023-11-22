Поврежденные ветром кровли двух жилых домов в селе Боранкул пообещали восстановить

- В пункте 7.2 договора №15 от 08.04.2022 говорится, что «исполнитель предоставляет заказчику гарантию на эксплуатацию сроком на 2 года». В соответствии с этим, причиненный ущерб будет произведен за счет ТОО «Бейнеугаз», - сообщили в пресс-службе акимата Бейнеуского района.



В пресс-службе районного акимата сообщили, что кровли двух домов в селе Боранкул восстановят за счет ТОО «Бейнеугаз». Ранее данная компания заключила договор с аппаратом акима села Боранкул на услуги по текущему ремонту кровель многоквартирных жилых домов для благоустройства села Боранкул.Напомним, 20 ноября в селе Боранкул около 13:30 из-за сильного ветра пострадали два двухэтажных дома. У обоих домов 1963 года постройки частично сорвало кровли крыш.