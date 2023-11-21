В Мангистау от сильного ветра сломался пирс и снесло кровли двух домов

В регионе сегодня, 20 ноября, наблюдается усиление ветра. В Актау от непогоды пострадал пирс, конструкция сломалась и частично ушла под воду. Последствия очевидцы запечатлели на видео.Пользователи Сети также сняли на видео сорванную обшивку с одного из домов в 12 микрорайоне.В пресс-службе ДЧС региона также сообщили, что от сильного ветра пострадали два двухэтажных дома в селе Боранкул Бейнеуского района. У обоих домов 1963 года постройки частично сорвало кровлю крыши.О пострадавших от непогоды людях информации не поступало. Между тем в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона просят жителей быть осторожнее.Спасатели предупреждают, что непогода продержится в регионе и завтра, 22 ноября 2023 года. Ожидается усиление ветра местами до 30 метров в секунду.