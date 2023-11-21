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ЛАДА.kz » Происшествия

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 18:07

Просмотров: 1795

В Мангистау от сильного ветра сломался пирс и снесло кровли двух домов

Жители Актау запечатали на видео последствия сильного ветра. Это сломанный пирс, который из-за шторма был поврежден и ушел под воду. Помимо этого, в селе Боранкул стихией частично сорвало крыши двух домов. При этом о пострадавших информации не поступало. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Коллаж из кадров видео
В регионе сегодня, 20 ноября, наблюдается усиление ветра. В Актау от непогоды пострадал пирс, конструкция сломалась и частично ушла под воду. Последствия очевидцы запечатлели на видео.



Пользователи Сети также сняли на видео сорванную обшивку с одного из домов в 12 микрорайоне.



В пресс-службе ДЧС региона также сообщили, что от сильного ветра пострадали два двухэтажных дома в селе Боранкул Бейнеуского района. У обоих домов 1963 года постройки частично сорвало кровлю крыши.

О пострадавших от непогоды людях информации не поступало. Между тем в департаменте по чрезвычайным ситуациям региона просят жителей быть осторожнее.

Спасатели предупреждают, что непогода продержится в регионе и завтра, 22 ноября 2023 года. Ожидается усиление ветра местами до 30 метров в секунду.



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