Фильм «Такси» по-Актауски: автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку

Камера видеорегистратора на машине запечатлела, как водитель движущейся перед ней «легковушки» использовал автоматическое сокрытие государственного регистрационного номера. Видео попало в Сеть.Полиция установила нарушителя. Им оказался 21-летний молодой человек.На него составлен протокол по части 1 статьи 590 КоАП РК (Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком). Наказание влечет штраф в размере пяти МРП, то есть 17 250 тенге.Автомобиль водворен на штрафную стоянку.