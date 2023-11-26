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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:13

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Фильм «Такси» по-Актауски: автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку

Оригинальный способ обмануть камеры видеофиксации не помогли автовладельцу в Актау. Комментарий предоставили в департаменте полиции региона.

Кадр видео
Камера видеорегистратора на машине запечатлела, как водитель движущейся перед ней «легковушки» использовал автоматическое сокрытие государственного регистрационного номера. Видео попало в Сеть.

Полиция установила нарушителя. Им оказался 21-летний молодой человек.

На него составлен протокол по части 1 статьи 590 КоАП РК (Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком). Наказание влечет штраф в размере пяти МРП, то есть 17 250 тенге.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку.




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