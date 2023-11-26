Газ по цене бензина: Что считают актауские водители

- Министерство планирует поэтапное повышение цен. Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышение цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. И так в последующем на протяжении трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цены, - сообщили в Министерстве энергетики РК.



В своём недавнем выступлении министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане планируют поэтапно повышать цены на сжиженный нефтяной газ.По словам представителей Минэнерго, повышение цен необходимо для модернизации местных газоперерабатывающих заводов, а также для обеспечения безубыточности предприятий, которые производят газ.Отметим, что ранее министр энергетики заявлял, что планируется поэтапное увеличение цен, и в скором будущем стоимость газа будет повышена до уровня его себестоимости - 110 тенге.