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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 30

Газ по цене бензина: Что считают актауские водители

Дефицит автогаза, который в ближайшем будущем прогнозируют для Казахстана чиновники, и рост цен на голубое топливо - актуальный вопрос, который активно обсуждают в Сети. Lada.kz решила выслушать мнение местных автовладельцев на этот счёт.

Коллаж Lada.kz
В своём недавнем выступлении министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане планируют поэтапно повышать цены на сжиженный нефтяной газ.

- Министерство планирует поэтапное повышение цен. Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышение цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. И так в последующем на протяжении трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цены, - сообщили в Министерстве энергетики РК.

По словам представителей Минэнерго, повышение цен необходимо для модернизации местных газоперерабатывающих заводов, а также для обеспечения безубыточности предприятий, которые производят газ.

Отметим, что ранее министр энергетики заявлял, что планируется поэтапное увеличение цен, и в скором будущем стоимость газа будет повышена до уровня его себестоимости - 110 тенге.

Сегодня мы решили поинтересоваться, что об этом думают актауские автомобилисты, и к чему, по их мнению, может привести рост цен на голубое топливо.




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