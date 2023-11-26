Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 26 Ноября
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:53

Просмотров: 416

Непригодны для игр: О травмоопасных полях заявили родители школьников в Актау

Разодранные покрытия футбольных площадок на территории школы №10 и в IT-лицее раскритиковали родители учащихся данных заведений. В отделе образования прокомментировали данную ситуацию.

Фото жителей 11 микрорайона
Родители учеников школы №10, а также IT-лицея просят обратить внимание на «страшное» состояние футбольных полей, на которых играют их дети.

Дети играют на изношенном поле в школе №10

Непригодны для игр: О травмоопасных полях заявили родители школьников в Актау

Непригодны для игр: О травмоопасных полях заявили родители школьников в Актау


- Прежде всего, это небезопасно. Покрытие полностью изношено. Дети бегают сломя голову с мячом. Кругом валяются ошметки, - высказались родительницы.


Аналогичная ситуация со спортивной площадкой на территории IT-лицея

Непригодны для игр: О травмоопасных полях заявили родители школьников в Актау


По поводу школы №10 в отделе образования сообщили, что проводится конкурс на проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта, а также замены футбольного поля.

Что же касается покрытия на площадке в IT-лицее, то средства на его восстановление будут выделяться на следующий год. Работы планируется провести к лету 2024 года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика