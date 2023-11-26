Непригодны для игр: О травмоопасных полях заявили родители школьников в Актау

Дети играют на изношенном поле в школе №10

- Прежде всего, это небезопасно. Покрытие полностью изношено. Дети бегают сломя голову с мячом. Кругом валяются ошметки, - высказались родительницы.

Аналогичная ситуация со спортивной площадкой на территории IT-лицея

Родители учеников школы №10, а также IT-лицея просят обратить внимание на «страшное» состояние футбольных полей, на которых играют их дети.По поводу школы №10 в отделе образования сообщили, что проводится конкурс на проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта, а также замены футбольного поля.Что же касается покрытия на площадке в IT-лицее, то средства на его восстановление будут выделяться на следующий год. Работы планируется провести к лету 2024 года.