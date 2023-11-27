Министр энергетики: Самый дешёвый газ в Мангистауской области

- В целом по стране цены на топливо от 54 до 86 тенге за литр. В Астане 71 тенге за литр. Наибольшие цены это Алмата и Алматинская область, Северный Казахстан. Наиболее дешевая цена это Мангистау - 54 тенге, - сказал Алмасадам Саткалиев.

- Порядка 10–12 процентов будут повышать раз в полгода, и планируется в течение трех-пяти лет достигнуть, как минимум, уровня безубыточности, то, чтобы этот газ производился не в убыток предприятий. И будет плавный переход, и я думаю, что автолюбители уже должны планировать при решении переоборудования автомобиля, что цена будет выше. В течение трех лет цена будет в диапазоне от 110 до 140 тенге. Цена постепенно будет подниматься в течение трех лет, мы не заинтересованы в резком скачке цен, - отметил Алмасадам Саткалиев.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал журналисту, что самый дешёвый на сегодняшний день сжиженный газ в Мангистауской области.Министр энергетики отметил, что цены с весны 2024 года поэтапно каждые полгода будут повышаться.