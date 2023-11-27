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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:43

Просмотров: 615

Министр энергетики: Самый дешёвый газ в Мангистауской области

Журналист Асхат Ниязов опубликовал новый выпуск рубрики «Министры» на Yotube-канале «Обожаю». Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, где самый дешёвый сжиженный газ, и как изменится цена в течение трёх лет.

Кадр видео
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал журналисту, что самый дешёвый на сегодняшний день сжиженный газ в Мангистауской области.

- В целом по стране цены на топливо от 54 до 86 тенге за литр. В Астане 71 тенге за литр. Наибольшие цены это Алмата и Алматинская область, Северный Казахстан. Наиболее дешевая цена это Мангистау - 54 тенге, - сказал Алмасадам Саткалиев.


Министр энергетики отметил, что цены с весны 2024 года поэтапно каждые полгода будут повышаться.

- Порядка 10–12 процентов будут повышать раз в полгода, и планируется в течение трех-пяти лет достигнуть, как минимум, уровня безубыточности, то, чтобы этот газ производился не в убыток предприятий. И будет плавный переход, и я думаю, что автолюбители уже должны планировать при решении переоборудования автомобиля, что цена будет выше. В течение трех лет цена будет в диапазоне от 110 до 140 тенге. Цена постепенно будет подниматься в течение трех лет, мы не заинтересованы в резком скачке цен, - отметил Алмасадам Саткалиев.





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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • 808
 14679677 (Посетители) Сегодня, 20:36
Самые дорогие тарифы на воду и электричество в мангистау. Нужно подтягивать нас к другим регионам за счет снижения у нас.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • 14679677
  • Papirosso
  • 808
 Yanis (Посетители) Сегодня, 20:03
Наиболее дешевая цена это Мангистау - 54 тенге

Поэтому нужно уменьшать количество перекупов, чтобы максимально снизить цены в других регионах и подтянуть к нашим.

А что там у нас ценами на воду и электроэнергию?

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

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