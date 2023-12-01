Куда уходит легенда? Маяк в 4 микрорайоне Актау меняет владельца

Маяк «Меловой», расположенный на крыше дома №9 в 4 микрорайоне, больше не принадлежит министерству обороны. Как сообщили в управлении финансов региона, на основании обращения акимата области маяк сняли с баланса министерства обороны РК.



На данный момент в областном департаменте государственного имущества и приватизации находится проект приказа «О приеме имущества». По заверению сотрудников управления финансов региона, окончательный срок согласования – конец декабря этого года.



Стоит отметить, в социальных сетях распространяется информация о том, как далее будет использован маяк «Меловой», являющийся одним из символов Актау. По некоторым слухам в уникальной достопримечательности планируется открыть кафе.



Редакция не смогла получить комментарий о целевом использовании объекта после завершения процедуры передачи, и какое ведомство в итоге примет его на баланс.