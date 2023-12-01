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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 07:09

Просмотров: 2461

Куда уходит легенда? Маяк в 4 микрорайоне Актау меняет владельца

Министерство обороны Республики Казахстан передало маяк «Меловой» в собственность региона. В данный момент документ о приеме имущества находится на согласовании. Об этом сообщили в управлении финансов Мангистауской области.

Фото из архива lada.kz
Маяк «Меловой», расположенный на крыше дома №9 в 4 микрорайоне, больше не принадлежит министерству обороны. Как сообщили в управлении финансов региона, на основании обращения акимата области маяк сняли с баланса министерства обороны РК.

На данный момент в областном департаменте государственного имущества и приватизации находится проект приказа «О приеме имущества». По заверению сотрудников управления финансов региона, окончательный срок согласования – конец декабря этого года.

Стоит отметить, в социальных сетях распространяется информация о том, как далее будет использован маяк «Меловой», являющийся одним из символов Актау. По некоторым слухам в уникальной достопримечательности планируется открыть кафе.

Редакция не смогла получить комментарий о целевом использовании объекта после завершения процедуры передачи, и какое ведомство в итоге примет его на баланс.


 

Что сделать с маяком?


- сделать кафе - 0 (0%)

- сделать туристическим объектом и наблюдательным пунктом - 0 (0%)

- оставить в покое жителей дома, так как маяк уже не нужен в соврмененном мире - 1 (100%)

- свой вариант - 0 (0%)



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Комментарии ( 5 )

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 maksimsh (Посетители) Сегодня, 10:26
как минимум у жителей дома надо спросить, хотя учитывая что это с давних времен любимый всеми символ города, было бы хорошо общественное собрание провести
я вот, например, не могу проголосовать здесь в статье, из-за какого-то технического сбоя
 
-2
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  • Макс С.
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Базелик (Посетители) Сегодня, 09:54
Однозначно сделать кафе и смотровую площадку.
 
-1
  • Белое ☀️
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  • maksimsh
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 09:36
Оставить маяк как одним из символов города, которым он всегда являлся. Какое кафе ещё? )))
 
-1
  • Базелик
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  • ЛШП
  • Белое ☀️
 Макс С. (Посетители) Сегодня, 08:26
Кафе в этом гадюшнике ?)
Позориться перед туристами которые возможно захотят туда попасть …
 
-1
  • Макс С.
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  • ЛШП
  • maksimsh
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 07:27
Если сделать кафе, то думаю что у жителей этого дома появится один плюс---это наладят водоснабжение, отремонтируют кровлю,подъезд и лифт... Но! Учитывая менталитет некоторых осыбей нашего региона (мусор, шум, вандализм и тому подобное), склоняюсь к варианту №3. Впрочем, независимо от предложенных вариантов, тут должны решать сами жители этого дома! Ведь этот уникальный спецобъект находится на территории их домового имущества. ИМХО
 
 

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