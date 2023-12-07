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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 10:53

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Руководителю каракалпакского этнокультурного объединения Мангистау аннулировали казахстанское гражданство

Общественному активисту и руководителю каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области Ниетбаю Уразбаеву прислали уведомления об аннулировании казахстанского гражданства, сообщает пресс-служба миграционной полиции региона.

фото с сайта bangkokbook.ru
По информации правоохранительных органов данный гражданин проживает в Актау с видом на жительство с 2004 года. В 2018 году получил гражданство.

«В октябре текущего года из Генерального консульства Республики Узбекистан в Актау пришло письмо, где сообщалось, что гражданин Н.Уразбаев по вопросу выхода из гражданства и утраты гражданства Республики Узбекистан в установленном Законом порядке не обращался. В 2017 году представленным гражданином Н.Уразбаевым справки с Посольства Республики Узбекистан в городе Алматы является недействительным и поддельным документом. А также в письме указан, что в 2022 году он объявлен в Международный розыск по делу о беспорядках в городе Нукусе и по решению суда заочно осужден к 12 годам лишения свободы по уголовным статьям Республики Узбекистан. В соответствии со статьями 21 и 30 Закона РК «О гражданстве Республики Казахстан» Н.Уразбаев утратил гражданство Республики Казахстан», - сообщает пресс-служба миграционной полиции Мангистауской области.


Сам Ниетбай Уразбаев с подобными обвинениями не согласен. Он настаивает на том, что справка об отказе от гражданства была подлинной. В комментарии для центра защиты прав человека «Мемориал» активист сообщил, что информация консульства Узбекистана, на основе которой вынесено решение, не соответствует действительности, он рассматривает ее как инструмент давления в связи с осуществлением им законной общественной деятельности.

Активист проживает и работает в Казахстане с 2004 года. С 2007 года активно участвует в работе регионального каракалпакского национально-культурного объединения «Аллаяр жолы-Актау».

«В 2016 году я обратился в консульство Узбекистана в Алматы с заявлением о выходе из гражданства Узбекистана. В марте 2017 года мне сообщили, что заявление одобрено. После этого мой узбекистанский паспорт был передан консульству, и я получил справку за подписью консула об утрате гражданства. Никаких нарушений при этом допущено не было. В период с 2018 по 2021 года несколько раз приезжал в Каракалпакстан на похороны отца и по другим делам, проблем с паспортом при пересечении границы ни разу не возникало», - рассказал активист.


Ниетбай Уразбаев планирует обжаловать данное решение.



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