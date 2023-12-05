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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:22

Просмотров: 457

Акимат Актау: Кафе на крыше дома с «Маяком» точно не будет

В городском акимате поспешили успокоить граждан, переживающих за то, что после передачи знаменитого актауского маяка на баланс городского акимата там появится увеселительное заведение.

Фото из архива Лады
Граждане города всерьез забеспокоились о судьбе уникального объекта. Разговоры о том, что Маяк может стать визитной карточкой очередного кафе на крыше сильно не понравилось горожанам.

«Я не против улучшений, можно даже сделать его посещение платным для туристов, но не создавать там зону общественного питания. В целом, надеюсь улучшения будут к лучшему. Ведь на балансе Минобороны объект, в принципе, был просто заброшен. Мне бы хотелось, чтобы его, как раньше, запускали. Пусть теперь это не актуально, но очень символично», - поделилась мнением Ксения Салимова.


Чиновники в интервью телеканалу Астана рассказали, что маяк полностью перейдет на баланс акимата до конца текущего года.

«Насколько мне известно, город тоже заинтересован в том, чтобы там сделали ремонт, привели в надлежащий вид, чтобы с гордостью можно было называть его достопримечательностью и не стыдно показывать туристам. В акимате на этот счет есть свои планы», - рассказала руководитель управления финансов Мангистауской области Светлана Нарешова.


В планах чиновников есть ремонт, но как отметили специалисты, реконструкция коснется лишь кровли. О коммерческих перспективах для маяка речь не идет, заверяют в акимате.

«Там течет вода с кровли. Ну, для того, чтобы там сделать какой-либо ремонт, объект должен быть на балансе местного исполнительного органа. Составится дефектный акт, после чего будет разработан проект. Никакого кафе там быть не может», - заверил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата города Актау Бахтияр Максатов.


О сроках и суммах ремонта в акимате пока не говорят.

Легендарность актауского маяка заключается в том, что это первый и на сегодняшний день единственный маяк в мире, установленный на крыше жилого дома. Ранее он находился на балансе Министерства обороны, но с некоторых пор его решили передать во владения городского акимата.

Напомним, информация о том, что маяк меняет своего владельца, появилась несколько дней назад и вызвала резонанс в обществе. Люди испугались перспективы, что здание передадут предпринимателям для развития частного бизнеса.



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