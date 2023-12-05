Акимат Актау: Кафе на крыше дома с «Маяком» точно не будет

«Я не против улучшений, можно даже сделать его посещение платным для туристов, но не создавать там зону общественного питания. В целом, надеюсь улучшения будут к лучшему. Ведь на балансе Минобороны объект, в принципе, был просто заброшен. Мне бы хотелось, чтобы его, как раньше, запускали. Пусть теперь это не актуально, но очень символично», - поделилась мнением Ксения Салимова.

«Насколько мне известно, город тоже заинтересован в том, чтобы там сделали ремонт, привели в надлежащий вид, чтобы с гордостью можно было называть его достопримечательностью и не стыдно показывать туристам. В акимате на этот счет есть свои планы», - рассказала руководитель управления финансов Мангистауской области Светлана Нарешова.

«Там течет вода с кровли. Ну, для того, чтобы там сделать какой-либо ремонт, объект должен быть на балансе местного исполнительного органа. Составится дефектный акт, после чего будет разработан проект. Никакого кафе там быть не может», - заверил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата города Актау Бахтияр Максатов.