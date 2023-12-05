Акимат Актау: Кафе на крыше дома с «Маяком» точно не будет

Фото из архива Лады
Граждане города всерьез забеспокоились о судьбе уникального объекта. Разговоры о том, что Маяк может стать визитной карточкой очередного кафе на крыше сильно не понравилось горожанам.
Чиновники в интервью телеканалу Астана рассказали, что маяк полностью перейдет на баланс акимата до конца текущего года.
В планах чиновников есть ремонт, но как отметили специалисты, реконструкция коснется лишь кровли. О коммерческих перспективах для маяка речь не идет, заверяют в акимате.
О сроках и суммах ремонта в акимате пока не говорят.
Легендарность актауского маяка заключается в том, что это первый и на сегодняшний день единственный маяк в мире, установленный на крыше жилого дома. Ранее он находился на балансе Министерства обороны, но с некоторых пор его решили передать во владения городского акимата.
Напомним, информация о том, что маяк меняет своего владельца, появилась несколько дней назад и вызвала резонанс в обществе. Люди испугались перспективы, что здание передадут предпринимателям для развития частного бизнеса.
«Я не против улучшений, можно даже сделать его посещение платным для туристов, но не создавать там зону общественного питания. В целом, надеюсь улучшения будут к лучшему. Ведь на балансе Минобороны объект, в принципе, был просто заброшен. Мне бы хотелось, чтобы его, как раньше, запускали. Пусть теперь это не актуально, но очень символично», - поделилась мнением Ксения Салимова.
Чиновники в интервью телеканалу Астана рассказали, что маяк полностью перейдет на баланс акимата до конца текущего года.
«Насколько мне известно, город тоже заинтересован в том, чтобы там сделали ремонт, привели в надлежащий вид, чтобы с гордостью можно было называть его достопримечательностью и не стыдно показывать туристам. В акимате на этот счет есть свои планы», - рассказала руководитель управления финансов Мангистауской области Светлана Нарешова.
В планах чиновников есть ремонт, но как отметили специалисты, реконструкция коснется лишь кровли. О коммерческих перспективах для маяка речь не идет, заверяют в акимате.
«Там течет вода с кровли. Ну, для того, чтобы там сделать какой-либо ремонт, объект должен быть на балансе местного исполнительного органа. Составится дефектный акт, после чего будет разработан проект. Никакого кафе там быть не может», - заверил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата города Актау Бахтияр Максатов.
О сроках и суммах ремонта в акимате пока не говорят.
Легендарность актауского маяка заключается в том, что это первый и на сегодняшний день единственный маяк в мире, установленный на крыше жилого дома. Ранее он находился на балансе Министерства обороны, но с некоторых пор его решили передать во владения городского акимата.
Напомним, информация о том, что маяк меняет своего владельца, появилась несколько дней назад и вызвала резонанс в обществе. Люди испугались перспективы, что здание передадут предпринимателям для развития частного бизнеса.
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