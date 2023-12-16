«Каток» на замерзшем Каспии в Актау: на месте дежурит полиция

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Каспийский берег обледенел. Как и прошлой зимой, набережная в районе яхт-клуба «Бриз» стала местом для катания горожан.
Есть высокие риски оказаться под водой, поэтому в целях безопасности на месте дежурят стражи порядка и предупреждают жителей об опасности. Кроме этого, с берега наблюдают спасатели.
Как отметили в ведомстве, сотрудники батальона патрульной полиции будут дежурить 24/7, пока лед не растает.
Стражи порядка несут службу и на причале.
Напомним, в конце января этого года местный фотограф запечатлел развлечения актаусцев на замёрзшем Каспии.
Есть высокие риски оказаться под водой, поэтому в целях безопасности на месте дежурят стражи порядка и предупреждают жителей об опасности. Кроме этого, с берега наблюдают спасатели.
Как отметили в ведомстве, сотрудники батальона патрульной полиции будут дежурить 24/7, пока лед не растает.
Стражи порядка несут службу и на причале.
Напомним, в конце января этого года местный фотограф запечатлел развлечения актаусцев на замёрзшем Каспии.
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