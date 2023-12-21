Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Декабря
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.99 KZT
  • €1 = 500.04 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 2116

В Актау снесли незаконно построенный пятиэтажный дом

Снесён незаконно построенный пятиэтажный дом на земельном участке №60 в жилом массиве Ақ Желкен (бывший Приморский), сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
По словам руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области Даурена Утепкали, 1 декабря 2022 года управлением была проведена внеплановая проверка. По итогам проверки установлено, что данный жилой дом не оформлен никакими разрешительными документами, строительство велось без сопровождения авторского и технического надзоров, собственнику предоставлен один год на легализацию документов.

- Составлен административный протокол по статьям 316, 321 и 463 КоАП РК, сумма штрафа взыскана в собственность государства. Выдано предписание на прекращение строительно-монтажных работ и оформление документов. Застройщик проигнорировал данное предписание и продолжил строительство. Соответственно выданы предписания на прекращение строительно-монтажных работ и оформление документов, - сказал Даурен Утепкали.


В Актау снесли незаконно построенный пятиэтажный дом


В Актау снесли незаконно построенный пятиэтажный дом


Однако застройщик проигнорировал данное предписание и продолжил строительство. Управлением направлено исковое заявление для сноса самовольной постройки в соответствии со статьёй 244 Гражданского кодекса Республики Казахстан. В результате решением суда исковое заявление удовлетворено и вступило в силу.

-
Сегодня в городе актуален вопрос отопления. Основная причина отчасти - рост незаконного строительства. Поэтому объекты, которые не были оформлены юридически, должны быть снесены. Во-вторых, эти дома опасны для проживания жителей. На сегодняшний день выявлено 28 незаконных строений по городу. Из них четыре были снесены. В дальнейшем эти работы будут продолжены. Имеются факты незаконного привлечения дольщиков, возврат средств и исполнения обязательств перед дольщиками обязан решать застройщик, - сказал аким Актау Улугбек Тналиев.





При сносе незаконного строительства присутствовали собственник и дольщики. Дольщикам разъяснили, что строительство объекта велось незаконно, и суд принял решение о его сносе. Теперь дольщики имеют право взыскать свои средства с недобросовестного застройщика в правовом порядке.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Andrew110
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 19:20
Цитата: glu-info
А снос кто оплачивает? Или опять за счет бюджета?

на сколько я знаю, застройщику дают возможность самостоятельно снести застройку. Если он это не сделает, то нанимают за счет государства, а потом с него взыскивают сумму затрат.

Цитата: Ingul
А дольщиков жаль: скорее всего будет решение суда, но решение суда это еще не деньги.
Ответчик скажет, что он и все деньги потратил на строительство и он банкрот.

вроде давно уже привлечение денег дольщиков должно идти через своего рода обязательное страхование
тут надо законы почитать

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 18:41
Давно надо сносить незаконные постройки.
Может на других крутых подействует.
А дольщиков жаль: скорее всего будет решение суда, но решение суда это еще не деньги.
Ответчик скажет, что он и все деньги потратил на строительство и он банкрот.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Placida
  • ЁмоЁ
 glu-info (Посетители) Сегодня, 17:19
В Актау снесли незаконно построенный пятиэтажный дом
А снос кто оплачивает? Или опять за счет бюджета?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика