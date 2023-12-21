В Актау снесли незаконно построенный пятиэтажный дом

- Составлен административный протокол по статьям 316, 321 и 463 КоАП РК, сумма штрафа взыскана в собственность государства. Выдано предписание на прекращение строительно-монтажных работ и оформление документов. Застройщик проигнорировал данное предписание и продолжил строительство. Соответственно выданы предписания на прекращение строительно-монтажных работ и оформление документов, - сказал Даурен Утепкали.

Сегодня в городе актуален вопрос отопления. Основная причина отчасти - рост незаконного строительства. Поэтому объекты, которые не были оформлены юридически, должны быть снесены. Во-вторых, эти дома опасны для проживания жителей. На сегодняшний день выявлено 28 незаконных строений по городу. Из них четыре были снесены. В дальнейшем эти работы будут продолжены. Имеются факты незаконного привлечения дольщиков, возврат средств и исполнения обязательств перед дольщиками обязан решать застройщик, - сказал аким Актау Улугбек Тналиев.





По словам руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области Даурена Утепкали, 1 декабря 2022 года управлением была проведена внеплановая проверка. По итогам проверки установлено, что данный жилой дом не оформлен никакими разрешительными документами, строительство велось без сопровождения авторского и технического надзоров, собственнику предоставлен один год на легализацию документов.Однако застройщик проигнорировал данное предписание и продолжил строительство. Управлением направлено исковое заявление для сноса самовольной постройки в соответствии со статьёй 244 Гражданского кодекса Республики Казахстан. В результате решением суда исковое заявление удовлетворено и вступило в силу.При сносе незаконного строительства присутствовали собственник и дольщики. Дольщикам разъяснили, что строительство объекта велось незаконно, и суд принял решение о его сносе. Теперь дольщики имеют право взыскать свои средства с недобросовестного застройщика в правовом порядке.