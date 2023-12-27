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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:44

Просмотров: 14

Предновогодний челлендж запустили военнослужащие Актауского гарнизона

Бригада морской пехоты Казахстана в честь наступления Нового года решила объявить челлендж «В здоровом теле - здоровый дух». Более тысячи военнослужащих в бронежилетах и с автоматами пробежали 24 км. Об этом рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Марафон. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
Военнослужащие совершили марш-бросок от воинской части в сторону полигона «Оймаша», вдоль трассы Актау-Ералы. Цель спортивной акции – показать силу и выносливость военных Казахстана, а также отметить таким образом приближение Нового года. В рядах участников были не только солдаты, но и руководящий состав части - сержанты и офицеры.

- Я впервые совершил такой марш-бросок. Пробежали 24 километра в полной экипировке и со штатным оружием. Конечно, не маленькая дистанция, но мы преодолели её в полном составе, помогая друг другу. Так как наша бригада должна быть всегда в боевой готовности, все наши праздничные мероприятия проходят в спортивном формате. Надеемся, что челлендж поддержат и другие военнослужащие нашей страны, - поделился младший сержант Ризат Кенес, солдат срочной службы, командир отделения штурмового батальона гвардии.


Эстафету новогоднего марафона черные береты передали в 36-ю десантно-штурмовую бригаду, дислоцирующуюся вблизи Астаны. Там служат высокопрофессиональные бойцы, способные в короткие сроки оказаться в любой точке страны.



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