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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 348

Новогоднее оформление Актау за 30 миллионов тенге: мнения горожан

Удалось ли властям создать праздник, потратив выделенные бюджетные средства на украшение города к Новому году? Об этом расскажут сами жители Актау.

Фото автора
Акимат Актау выделил в этом году на новогоднее украшение города 30 миллионов тенге. Мы решили узнать у горожан, хватило ли этой суммы для создания праздничного настроения или стоило распорядиться этими деньгами иначе.



 

А как вы считаете хватило ли выделенной суммы на украшение города или вовсе стоило их потратить на насущные дела?


да, денег выделено достаточно - 0 (0%)

хотя бы так, Новый год все-таки - 0 (0%)

с такими трубами и отоплением не об этом нужно думать - 0 (0%)



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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 11:55
А что, город уже украшен к Новому году??? Вообще не заметно! Живу в центре Актау, напротив Казахтелекома, вижу, что на кусты бросили сетки-гирлянды и ВСЁ... Напишите кто-нибудь, где у кого как украсили?
Помнится, когда выделялись суммы 15 - 18 миллионов, город и то был красивее украшен к Новому году, чем сейчас.
 
 

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