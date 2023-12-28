Новогоднее оформление Актау за 30 миллионов тенге: мнения горожан

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Акимат Актау выделил в этом году на новогоднее украшение города 30 миллионов тенге. Мы решили узнать у горожан, хватило ли этой суммы для создания праздничного настроения или стоило распорядиться этими деньгами иначе.
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