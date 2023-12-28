Туманный и снежный: видео зимнего Актау выкладывают в Сеть горожане

Видео снято несколько дней назад в период похолодания. В последние же дни в городе стоит теплая погода. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура в Актау продержится все праздничные дни.Так, завтра, 29 декабря, по прогнозу Gismeteo, днем ожидается 5 градусов тепла, правда, с сильными порывами ветра - до 16 м/с и осадками в виде снега и дождя. Уже в субботу, 30 декабря, ветер стихнет, температура воздуха поднимется до 10 градусов.В канун нового года, 31 декабря, столбики термометра покажут +9 градусов по Цельсию, 1 января осадков не ожидается, температура воздуха составит 6 градусов тепла.