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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 11:25

Просмотров: 4

Туманный и снежный: видео зимнего Актау выкладывают в Сеть горожане

В социальных сетях жители выкладывают видео туманного и снежного Актау. На кадрах, снятых с квадрокоптера, замерший берег Каспия, туман, густые облака и зимние улицы города.

Фото из архива Лады
Видео снято несколько дней назад в период похолодания. В последние же дни в городе стоит теплая погода. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура в Актау продержится все праздничные дни.



Так, завтра, 29 декабря, по прогнозу Gismeteo, днем ожидается 5 градусов тепла, правда, с сильными порывами ветра - до 16 м/с и осадками в виде снега и дождя. Уже в субботу, 30 декабря, ветер стихнет, температура воздуха поднимется до 10 градусов.

В канун нового года, 31 декабря, столбики термометра покажут +9 градусов по Цельсию, 1 января осадков не ожидается, температура воздуха составит 6 градусов тепла.



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