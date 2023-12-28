Житель Мангистау должен заплатить 50 тысяч тенге за неопломбированный газовый счётчик

«Я специально пошел и взял акт сверки. Самое большое потребление за год у меня было в январе 2023 года, отапливали дом, потратили 593 куба, нам начислили чуть больше 7 тысяч тенге. Мы за год заплатили по счетчику 27 тысяч, а здесь приходит счет за часть октября и ноября, а сумма больше 50 тысяч тенге. Конечно, мы в шоке. Мы столько за 2 года не потребляем. Поэтому стали разбираться, пытаться понять, откуда взялись такие «средние» показатели. Они нам формулу какую-то дали, количество метров квадратных, жильцов. Но это же абсурд!», - рассказывает житель поселка.

«В соответствии с подпунктом 24 пункта 36 при пользовании товарным и сжиженным нефтяным газом не допускается применение средств измерений, не прошедших испытания для целей утверждения типа или метрологическую аттестацию, а также поверку и (или) не включенных в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

Согласно пункту 53 Правил, при просрочке срока поверки приборов учета газа расчет за объем потребленного газа производится для бытовых потребителей по нормам потребления, данная норма также закреплена подпунктом 16, пункта 4 публичного договора розничной реализации товарного газа. Постановлением акимата Мангистауской области №79 от 24.03.2016 г. утвержденная норма потребления в отопительный период в жилых домах составляет 9,9 куб.м/месяц на 1 кв.м жилой площади», - сообщили в компании.

«Потребителя, проживающего по этому адресу, своевременно уведомили об истечении срока действия поверки прибора учета, направив ему счета квитанции, в которых отражена информация (уведомление) об истечении срока поверки 04.10.2023 г. Счета-квитанции были направлены потребителю 3 месяца подряд (июль, август, сентябрь 2023 г.). В октябре потребителю было начислено с 01.10 - по 04.10. по прибору учёта газа (26,445 м³), а с 05.10 - по 31.10 было начислено по норме потребления (511,464 м³). В ноябре было начислено по нормам потребления 3 182,6 м³ (учитывая количество жителей и размер жилой площади)», - сообщили в пресс-службе ТОО «КазГазТрансАймак».

Мужчина рассказывает: о том, что необходимо провести опломбировку, забыл, звонков от газовой службы не поступало. Отсюда и возникла просрочка. Житель поселка и не думал, что за месяц потребления ему начислят баснословную сумму.Специалисты «КазГазТранс Аймак» рассказали, что все делали по нормам закона. Они предоставили жировки за август, сентябрь и октябрь, в которых прописано уведомление о том, что владельцу необходимо провести опломбировку. Тот факт, что он их не увидел или не обратил внимание, организацию волнует мало.Согласно публичному договору, поставщик обязан уведомлять бытового потребителя о необходимости поверки прибора учета за 60 календарных дней до окончания срока поверки.