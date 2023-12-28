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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:06

Просмотров: 1141

В Актау понижено давление питьевой воды

По информации пресс-службы КЖСА, опубликованной в телеграм-чате акимата Мангистауской области, из-за проведения ремонтных работ временно снижено давление питьевой воды у жителей десятков микрорайонов Актау.

фото с сайта atvmedia.ru
«Уважаемые жители города Актау! В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды со стороны ТОО «МАЭК» - понижение давления питьевой воды с 1 по 15 мкр. и с 22 по 29 мкр., ориентировочно до 17.00 часов», - сообщили специалисты КЖСА.


Также из-за аварии на трубопроводе питьевой воды под ограничением оказались жилые дома в 3 мкр., со 2 по 18, в 3А микрорайоне - 23, 26, 27, 30 дома, «Магаш». В 3Б микрорайоне - 5, 7, 8 дома, здания №1, 4, 9,10, а также несколько бизнес-объектов.



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Комментарии ( 3 )

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Apmaxa (Посетители) Сегодня, 18:47
город молодой, а "сыпется" как-будто ему боьше 100 лет. что будет дальше, страшно даже подумать.
 
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  • Космос
 glu-info (Посетители) Сегодня, 17:06
Цитата: babe
Как можно было довести до такого состояния систему тепло и водоснабжения города ?
Ответ здесь:Счета в швейцарских банках и недвижимость в ОАЭ: чем владеют госслужащие Казахстана за рубежом
И это люди НЕ ИМЕЮЩИЕ бизнеса.
 
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  • Yevgeniy 24
  • cnnc
  • Космос
  • Bass66
 babe (Посетители) Сегодня, 17:02
Каждый день аварии!!! Как можно было довести до такого состояния систему тепло и водоснабжения города ?! Кому мы и за что платили все эти года ?! Тем кто сейчас квартир, машин и коттеджей накупил за бугром ?!
 
 

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