В Актау понижено давление питьевой воды

«Уважаемые жители города Актау! В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды со стороны ТОО «МАЭК» - понижение давления питьевой воды с 1 по 15 мкр. и с 22 по 29 мкр., ориентировочно до 17.00 часов», - сообщили специалисты КЖСА.

Также из-за аварии на трубопроводе питьевой воды под ограничением оказались жилые дома в 3 мкр., со 2 по 18, в 3А микрорайоне - 23, 26, 27, 30 дома, «Магаш». В 3Б микрорайоне - 5, 7, 8 дома, здания №1, 4, 9,10, а также несколько бизнес-объектов.