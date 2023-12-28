Вниманию водителей! Дополнительные секции светофора и разметку установили на одном из перекрестков Актау



«В связи с этим призываем водителей на данном перекрестке строго соблюдать сигналы светофора, требования дорожных знаков и разметки. При осуществлении поворота заблаговременно занимать соответствующую полосу движения», - говорится в сообщении.

В целях оптимизации дорожного движения, в направлении с высокой интенсивностью движения автомобилей, дополнительные секции с зеленой стрелкой налево разрешают поворачивать на перекрестке, не дожидаясь зеленого сигнала светофора.